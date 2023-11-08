Klasik ve çağdaş eserler sahnede

İBB Şehir Tiyatroları, 9 oyunla seyirci karşısında. Tiyatroseverleri, Moliere’den Anton Çehov’a, Suat Derviş’ten Yiğit Sertdemir’e klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu hafta da birbirinden renkli oyunlarla tiyotroseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta; Sivrisinekler (Yeni Oyun), Fosforlu Cevriye, Gül’e Ağıt, Tartuffe, Cadı Kazanı, Yatak Odası Komedisi, Yaftalı Tabut, Kuğunun Şarkısı, Öldün, Duydun Mu? adlı oyunlarımız seyirciyle buluşacak.

TARTUFFE

Zengin mi zengin bir adamın, ailesindeki ve çevresindeki kimseyi dinlemeden evine yerleştirdiği sahtekâr bir sofu ile hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını beter etmesini anlatan bu ölümsüz eserde; inancı, aileyi, aşkı, erkek-kadın farklarını, dünümüzü, bugünümüzü, mizahı, müziği, acıyı, hüznü, rahatsız edici türlü anları iç içe ve olanca dinamiğiyle izliyoruz. Molière’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun, 8-11 Kasım arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

KUĞUNUN ŞARKISI

Anton Çehov’un tek perdelik kısa oyunlarından biri olan Kuğunun Şarkısı, 8-11 Kasım arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

YATAK ODASI KOMEDİSİ

Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını, evlilik kavramını, tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkiler üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeliyor. Alan Ayckbourn’un yazdığı, Mert Dilek’in çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyun, 8-11 Kasım 2023 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

SİVRİSİNEKLER

Alice, Cenevre’de Higgs Bozonu’nun varlığını kanıtlamak için yapılan “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı” projesinde çalışan bir bilim insanıdır. Kendisi gibi bilim insanı olan kocası, çocukları Luke küçükken ortadan kaybolmuştur ve bu onların hayatındaki kara deliktir. Lucy Kirkwood’un yazdığı, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyunda Ayşin Atav, Yeliz Gerçek, Senan Kara, Özgür Dereli, Ahhan Şener, Pınar Demiral, Volkan Öztürk, Ümran İnceoğlu, Pınar Pamuk rol alıyor. Oyun, 8-11 Kasım arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

FOSFORLU CEVRİYE

Oyunda 1930-40’lı yılların İstanbul’u zengin tasvirleriyle sunuluyor. Mahallelerin arka sokaklarında, batakhanelerinde hayata tutunmaya çalışan kadınların, çocukların ve afili delikanlıların otoriteyle olan ilişkisi çarpıcı öykülerle aktarılıyor. Oyun, 9-11 Kasım arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

ÖLDÜN, DUYDUN MU?

İntihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı, hatalarıyla yüzleşmesi ve sonrasında kendini tanıma süreci anlatılıyor. Oyunda ayrıca sabır, mücadele, belleksizlik gibi insanı şekillendiren pek çok kavram irdeleniyor. Yiğit Sertdemir’in yazdığı Burçak Çöllü’nün yönettiği oyunda Emrah Can Yaylı, Pelin Budak, Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 11 Kasım'da Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

GÜL’E AĞIT

Oyun, 2004'te kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye'de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya’nın hikâyesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor. Deniz Altun’un yazdığı Özgür Kaymak’ın yönettiği oyun, 8-11 Kasım arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

CADI KAZANI

Yıl 1692… ABD’de Salem kasabası…Cadılıkla suçlanan insanlar… Büyük tartışmalara, ardından işkencelere, nihayetinde de idamlara varan mahkemeler… Çıkarları için ‘liste’lerce insanları ölüme sürükleyen ‘insan’lar… Arthur Miller‘ın yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu-Vedat Günyol’un çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun, 8-11 Kasım arasında Ümraniye Sahnesi’nde.