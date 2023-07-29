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Kocaeli’de 17 yaşındaki çocuk pencereden düştü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 8 katlı apartmanın 2. katında bulunan pencereden yere düşen 17 yaşındaki Edanur Ç. yaralandı. Yaklaşık 3.5 metre yükseklikten düşen Edanur Ç'nin durumunun hafif olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 29.07.2023 14:51
  • Giriş: 29.07.2023 14:51
  • Güncelleme: 29.07.2023 14:57
Kaynak: İHA
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Kocaeli’de 17 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Fotoğraf: İHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki kız, 8 katlı binanın ikinci katındaki penceresinden dengesini kaybederek yere çakıldı.

Olay, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi 1213 Sokakta bulunan 8 katlı binanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden 17 yaşındaki Edanur Ç., 3.5 metrelik yükseklikten yere çakıldı. Olayı fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan genci ambulansa alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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