Kocaeli’nde Atatürk büstüne saldıran kişi Yeniden Refah üyesi oldu

Geçtiğimiz yıllarda Dilovası’nda Atatürk büstüne saldırarak küfür ve hakaret eden Yusuf Saba isimli kişi, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gözcü’nün ilçeye ziyareti esnasında partiye üye oldu.

Güncel 20.09.2023 22:15 Giriş: 20.09.2023 22:15

Güncelleme: 20.09.2023 22:25 Kaynak: Haber Merkezi

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