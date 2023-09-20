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Kocaeli’nde Atatürk büstüne saldıran kişi Yeniden Refah üyesi oldu

Geçtiğimiz yıllarda Dilovası’nda Atatürk büstüne saldırarak küfür ve hakaret eden Yusuf Saba isimli kişi, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gözcü’nün ilçeye ziyareti esnasında partiye üye oldu.

Güncel
  • 20.09.2023 22:15
  • Giriş: 20.09.2023 22:15
  • Güncelleme: 20.09.2023 22:25
Kaynak: Haber Merkezi
Kocaeli’nde Atatürk büstüne saldıran kişi Yeniden Refah üyesi oldu

Geçtiğimiz yıllarda Dilovası’nda Atatürk büstüne saldırarak küfür ve hakaret eden Yusuf Saba isimli kişi, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gözcü’nün ilçeye ziyareti esnasında partiye üye oldu.

Yusuf Saba isimli şahıs geçtiğimiz yıllarda Atatürk büstüne saldırarak küfür ve hakaret etmiş bu anları da sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşmıştı. İnfial yaratan görüntülerin ihbar sayılmasının ardından Saba, Dilovası’nda gözaltına alınmıştı.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre Saba, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gözcü’nün Dilovası’na yaptığı ziyaret esnasında parti üyesi yapıldı.

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