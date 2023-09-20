Tarkan'dan 'Atatürk' itirafı

Sanatçı Tarkan, bir lise öğrencisinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapmasına ilişkin "Bunlar, uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır" dedi. Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamaması kararıyla ilgili de konuşan Tarkan öz eleştiri yaptı: "Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam gerekirdi."

Sanatçı Tarkan, İstanbul'da bir lise öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapmasına ilişkin "Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü. Bunlar, Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır" dedi.

Tarkan ayrıca, "Disney yetkililerinin, Disney+'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Tarkan, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden Atatürk'e yapılan saygısızlık hakkında bir açıklama yayınladı.

"Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü" diyen Tarkan, Disney+'ın Atatürk filmini kendi platformunda yayınlamama kararına da tepki gösterdi. Öz eleştiri yapan Tarkan, "Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam gerekirdi" ifadesini kullandı.

Tarkan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi.

Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar.

İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum.

Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney+'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk’ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır."