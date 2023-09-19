Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Konyaspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı

Konyaspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Spor
  • 19.09.2023 16:47
  • Giriş: 19.09.2023 16:47
  • Güncelleme: 19.09.2023 16:51
Kaynak: DHA
Konyaspor, Gökhan Töre'yi renklerine bağladı

Konyaspor, son olarak MKE Ankaragücü'de forma giyen Gökhan Töre ile 1-1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen törende sözleşmeyi imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı ekipte 30 numaralı formayı giyecek.

Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen Gökhan Töre, Avrupa'da Chelsea U21, Hamburg, Rubin Kazan, West Ham, Beşiktaş, Malatyaspor, Adana Demirspor ve son da MKE Ankaragücü'nde forma giydi. 

Şampiyonlar Ligi bu akşam başlıyor
Almanya Milli Takımı için Nagelsmann iddiası
BirGün'e Abone Ol