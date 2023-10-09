Korkmadık, buradayız!

Haber Merkezi

10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitirenler, Karşıyaka Mezarlığı’nda yapılan törenle anıldı. Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne dönük IŞİD'in saldırısında hayatını kaybeden 104 kişi, katliamın 8’inci yılında anıldı. 10 Ekim Barış Derneği, yaşamını yitiren 5 kişinin mezarlarının olduğu Karşıyaka mezarlığında anma töreni düzenledi. Katledilenlerin pankartının taşındığı anmada, sık sık “10 Ekimi unutma unutturma”, “Savaşa hayır barış hemen şimdi” ve “Katil IŞİD işbirlikçi AKP” sloganları atıldı.

10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun, "Tam 8 yıl geçti ve her yıl burada yaşamını yitiren 5 canın nezdinde 104 canı anıyoruz. Bu katliamdan hayatta kalanlar olarak gerçek adalet sağlanana kadar talebimizi ve mücadelemizi sürdüreceğiz. 8 yıldır acımıza saygı duymayan bir sistemle mücadele ediyoruz. Orada bulunan 104 canın barış talebi vardı ve biz de bu talep gerçekleşene kadar buradayız” dedi.

Katliamda yaşamını yitiren Ali Kitapçı’nın mezarı başında konuşan eşi Emine Kitapçı, “Bu katliamla seçim sonuçlarını değiştirdiler. Bu bizim değil, Davutoğlu’nun söylemiydi. Yüzde 10 oyları arttı. Ellerini kollarını sallaya sallaya Ankara’nın orta yerine gelip 104 canımızı bizden kopardılar. Onlar bizleri korkutmak istediler, sindirmek istediler. Biz korktuk mu; korkmadık" diye konuştu.