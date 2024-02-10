Kredi kartlarına düzenleme: Hangi senaryolar konuşuluyor?

Kredi kartlarına yapılacak yeni düzenlemelerle asgari ödeme tutarının yükseltilmesi veya taksit sınırlamasına gidilmesi gündemde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamasının ardından kredi kartlarına nasıl düzenlemeler yapılabileceği konuşuluyor.

T24'ün aktardığı kulis bilgilerine göre, kredi kartlarıyla ilgili masada birkaç formül bulunuyor. İlk seçenek, Haziran 2022’den bu yana değiştirilmeyen asgari ödeme tutarının yükseltilmesi olarak belirtiliyor.

Kredi kartı limitlerine kısıtlama getirilebileceği de konuşuluyor. Ayrıca kartlara taksit sınırlaması uygulanması da kulislere yansıyan bilgiler arasında bulunuyor.

İki gün önce yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirterek "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.