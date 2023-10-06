Kredi kartlarında limitler zorlanıyor

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü eriyen yurttaşlar, faiz artışlarına karşın ay sonunu getirebilmek için yine kredi kartına yüklendi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları 965 milyar 441 milyon liraya çıktı.

Ekonomi Servisi

Kredi kartı gecikme faizi ve nakit çekme faizlerindeki artışa rağmen kredi kartı harcamaları rekor kırmaya devam ediyor. Yurttaşlar, ay sonunu getirebilmek için yine kredi kartına yüklendi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 3 artışla 965 milyar 441 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 29 Eylül itibarıyla 102 milyar 280 milyon TL arttı. Aynı dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 585 milyar 61 milyon liradan 10 trilyon 687 milyar 341 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise geçen hafta 24 milyon lira azaldı. Kur korumalı mevduatlar geçen hafta 1.3 milyar TL düşüşle 3.30 trilyon TL’ye geriledi. Son verilerle birlikte KKM’de düşüş ivmesi beş haftaya yükseldi. KKM’de düşüş ivmesi devam ederken son haftada bu ivmenin yavaşladığı da izlendi.

KKM’de düşüş devam derken döviz mevduatları da geriledi. Merkez Bankası verilerine göre 29 Eylül haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 3,6 milyar düşüşle 172,04 milyar dolara geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 29 Eylül itibarıyla 8 milyar 136 milyon lira artışla 1 trilyon 448 milyar 624 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 446 milyar 46 milyon lirası konut, 87 milyar 938 milyon lirası taşıt ve 914 milyar 640 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 603 milyon lira artarak 1 trilyon 238 milyar 983 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 3 artışla 965 milyar 441 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 429 milyar 310 milyon lirası taksitli, 536 milyar 130 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 866 milyon lira azalarak 168 milyar 261 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 145 milyar 767 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

GECİKME FAİZLERİ ARTTI

Merkez Bankası'nın politika faizini arttırması kredi kartı faizlerine de yansıyor. Merkez Bankasının son artış kararı sonrası kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı 1 Ekim itibariyle yüzde 3,11'den yüzde 3,56'ya yükseldi. Nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da yüzde 3,87'den yüzde 4,32'ye yükseldi.