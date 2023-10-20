Kremlin'den Biden'ın "Hamas ve Putin'in kazanmasına izin veremeyiz" sözlerine yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında kurduğu "Hamas ve Putin'in kazanmasına izin veremeyiz" sözlerine yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Hamas'ın aynı kefeye konulmasını "kabul edilemez" diyerek nitelendirdi. Reuters'ın aktardığına göre Peskov, İsrail'in Gazze'ye düzenlemesi muhtemel kara harekatı hakkında da konuştu.

Peskov, söz konusu harekatın başlaması halinde Rusya vatandaşlarına yönelik tehditlerin artacağını söyledi.

Peskov, Gazze gündemiyle yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek zirvede Rusya'yı kimin temsil edeceği konusunda ise bilgi vermedi.