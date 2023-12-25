Kremlin: Üçüncü bir gücün, Sırbistan'da düzensizliği kışkırtma girişimlerini görüyoruz

Kremlin, 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçimlerin sonuçlarına karşı düzenlenen gösterilere işaret ederek, "Üçüncü bir gücün Sırbistan'da düzensizliği kışkırtma girişimlerini görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yabancılar dahil üçüncü bir gücün Sırbistan'da düzensizliği kışkırtma girişiminde bulunduğunu belirterek, "Sırbistan yönetiminin yasal düzeni sağlayacağından şüphemiz yok" dedi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçimlerin sonuçlarına karşı düzenlenen gösterilere işaret eden Peskov, "Olanlar, Sırbistan'ın meselesidir. Ülkede gerekli tüm tedbirleri alabileceğine inandığımız meşru yönetim var. Hiç kimsenin, özellikle de müttefikimiz ve ortağımız olan Sırbistan'ın iç işlerine müdahale etmedik ve müdahale etmeyi düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.

Meclis binasına girmeye çalışan göstericiler / AA

Polis, Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti / AA

"YÖNETİM YASAL DÜZENİ SAĞLAYACAKTIR"

Peskov, Sırbistan ile ilişkilere değer verdiklerini ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişme imkanına sahip olduğunu söyledi.

Ülkedeki seçimlerde "ihlaller olmadığına" dair açıklamaların yapıldığına dikkati çeken Peskov, "(Yabancı güçler dahil) Üçüncü bir gücün Belgrad'da düzensizliği kışkırtma girişimlerini görüyoruz. Sırbistan yönetiminin yasal düzeni sağlayacağından şüphemiz yok" diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg kentinde yapılacak Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme ihtimaliyle ilgili soruya "Böyle bir imkana sahipler" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakının seçimi önde tamamladığını açıklamıştı.

Sırbistan'daki seçimde "usulsüzlük" yapıldığını savunan muhalefet, 17 Aralık'tan bu yana protestoları sürdürüyor.