Kriz derinleşince mobbing artıyor

ALO 170’in verilerine göre derinleşen ekonomik krizin koşulları, çalışanların üzerindeki baskıyı ortaya koydu. Mart 2011-Kasım 2023 döneminde, günde 29 adet olmak üzere toplam 133 bin 637 şikâyet yapıldığı öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi verileri belli oldu. Mart 2011-Kasım 2023 döneminde yapılan mobbing şikâyet başvuru sayısının 150 bine dayandığı bildirildi. Verilere yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, giderek ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle çalışanların üzerindeki baskının da arttığını kaydetti.

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi verilerine göre, Mart 2011-Kasım 2023 döneminde toplam 133 bin 637 kişi, mobbinge uğradığını ihbar etti. Saatte bir, günde 29, ayda 870 ve yılda 10 bin 585 kişinin mobbing şikâyetinde bulunduğunu belirten CHP’li İlgezdi, “Çalışanlarımıza iliklerine kadar mobbing yapılıyor” dedi.

KURUL GÖREVİNİ YAPMIYOR

İlgezdi, bilgi edinme talebinde mobbing aramalarının yıllara, yaşlara, cinsiyete ve sektöre göre dağılımını istediğini belirterek şunları kaydetti: “Mobbingin özel sektörde mi yoksa kamuda mı daha yoğun olduğu, yıllar bazında yaşa, cinsiyete ve illere göre dağılımının ne olduğu bilgisi bize verilmiş olsaydı daha detaylı bir çalışma yapabilirdik. Ancak sadece arayan sayısı iletildi. Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu’unun kuruluş amacına göre bir çalışma yapmadığı da yoğun mobbing şikâyetleri ile ortaya çıkıyor. Günde 29 mobbing şikâyeti gelirken kurulun sadece kâğıt üzerinde olduğu da görülüyor.”