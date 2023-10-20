Kudüs Ortodoks Patrikhanesi’nden Gazze’deki kilisenin vurulmasına kınama

Kudüs Ortodoks Patrikliği, İsrail’in hava saldırısıyla Aziz Porphyrius Kilisesi’nin vurulmasını kınayarak kiliseleri ve kurumlarını hedef almanın savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

İsrail’in Kudüs kenti merkezli Kudüs Ortodoks Patrikliği, İsrail’in dün gece Gazze’de bulunan Aziz Porphyrius Kilisesi’ni vurması sonrasında yazılı açıklama yaparak “Kudüs Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze kentindeki Aziz Porphyrios Kilisesi yerleşkesini vuran hava saldırısını en güçlü şekilde kınadığını ifade eder” dedi.

"GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK SAVAŞ SUÇU"

Patrikhane, açıklamasında ayrıca kiliselerin bulunduğu yerleşkelerin son 13 gündür İsrail'in yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum vatandaşlara sığınak olduğunun altını çizerek “Patrikhane, sığınaklarla birlikte kiliselerin ve kurumlarının hedef alınmasının göz ardı edilemeyecek bir savaş suçu teşkil ettiğini vurgular” açıklamasını yaptı.

Savaş ve barışta ihtiyaç sahiplerine yardım, destek ve sığınak sağlama görevleri konusunda kararlı olduklarının altını çizen Patrikhane “Patrikhane, diğer kiliselerle birlikte, İsrail'in sivillere ait bu kurumların boşaltılması yönündeki sürekli talepleri ve bu konuda kiliselere uygulanan baskılar karşısında, ihtiyaç sahiplerine yardım, destek ve sığınak sağlama konusundaki dini ve ahlaki görevini yerine getirmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.









