Küfür eden Celal Adan özür dilemedi, HEDEP'li vekiller Meclis kürsüsünü işgal etti

HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından küfrettiği duyulan Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Tutanaklar beni bağlar" diyerek özür dilemeyeceğini söyleyince HEDEP'li vekiller kürsüyü işgal etti, Adan'ı alkışlayarak protesto etti.

HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın 27 Ekim'de TBMM'de yaptığı konuşmanın ardından mikrofonu kapatmayı unutan ve "Pez...ler" dediği duyulan MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, özür dilemeyeceğini söyledi. TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunu yöneten Adan, "Tutanaklar beni bağlar" diyerek HEDEP'lilerin özür isteğini yerine getirmedi.

Bunun üzerine Sırrı Sakık, "Bu parlamentodan özür dilemeniz gerekir. Bizden özür dilemeniz gerekir. Bize milyonlarca oy vermiş vatandaşlardan özür dilemeniz gerekir. Öyle geçiştirmekle olmaz" diyerek yanıt verdi.

Yaşanan tartışmanın ardından HEDEP'li vekiller Meclis kürsüsünü işgal etti ve yaklaşık 3 dakika boyunca alkışlarla Celal Adan'ı protesto etti.

Protestoya katılan HEDEP'li vekiller; Sırrı Sakık, Mahmut Dindar, Heval Bozdağ, Gülcan Kaçmaz Sağyiğit, Ceylan Akça Cupolo, Sebahat Erdoğan Sarıtaş, Necla Demir, Çicek Otlu, Dilan Kunt Ayan, Pervin Buldan, Ayten Kordu, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç, Perihan Koca, Sinan Çiftyürek, Kezban Konukçu, Mehmet Zeki İrmez, Hüseyin Olan, Ömer Faruk Hülakü, Ayşegül Doğan, Zülküf Uçar, Adalet Kaya, Onur Düşünmez, İskender Bayhan, Semra Çağlar Gökalp ve Salihe Aydeniz oldu.



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Bu sırada konuşan Saadet Partili Bülent Kaya ise, Adan'ın sözlerinin izahata muhtaç olduğunu vurgulayarak, "Bu beyanı bir kişiye söylemediğini tahmin ediyoruz, bu konuda bir izahata ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bir açıklama yapmanız gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup toplantısındaki "Lazistan" ve "Kürdistan" ifadelerini kullandığını belirterek, “MHP'nin, CHP'nin yöneticileri gitsinler Meclis'in gizli celselerine baksınlar, okusunlar. Orada Kürt kelimesini görecekler. Kürdistan'ı görecekler, Laziztan’ı görecekler, Çerkezleri görecekler. Mustafa Kemal bölücü müdür? Mustafa Kemal Kürt milletvekillerini çağırırken 'Kürdistan' diyordu. Bunu sayın Erdoğan söylüyordu ve doğru söylüyordu. Biz de bunun altına imzamızı atıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Adan ve Sakık arasında süren kısa tartışmanın ardından Sakık, "Benim söylediklerimi götürüp PKK ile özdeşleştirmeye, o noktaya çekmenin kimseye bir yararı yok" demişti. Bu sırada Adan'ın, mikrofonu kapattığını zannederek "Pez...ler" dediği duyulmuştu.

HEDEP'li vekiller Adan'ın istifa etmesini istese de Adan özür dilemeden TBMM Başkanvekilliği görevini sürdürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli de Adan'ın küfrünü sahiplenmişti.