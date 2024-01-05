Kulis: AKP'nin 8 ilde çıkaracağı aday için isim paylaşıldı
Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin 8 ilde çıkaracağı aday ile ilgili kulis bilgisi paylaştı. İstanbul'da ibrenin Murat Kurum'a döndüğünü belirten Saymaz, Ankara için Turgut Altınok'u işaret etti.
AKP'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için çalışmalar devam ediyor.
Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı 7 Ocak Pazar günü belli olacak.
Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin 8 ilde çıkaracağı aday ile ilgili kulis bilgisi paylaştı.
Saymaz, İstanbul'da ibrenin eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a döndüğünü belirtti.
Ankara'da ise adayın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olacağı öne sürüldü.
İsmail Saymaz'ın paylaştığı, AKP'nin 8 ilde göstermesi beklenen adaylar şöyle:
İstanbul: Murat Kurum
Ankara: Turgut Altınok
Adana: Halil Nacar
Antalya: Hakan Tütüncü
Bursa: Alinur Aktaş
Gaziantep: Fatma Şahin
Sakarya: Rıdvan Duran
Trabzon: Murat Zorluoğlu
AK Parti’de İstanbul ibresi eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a döndü.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 5, 2024
Diğer bazı iller şöyle:
Ankara: Turgut Altınok
Adana: Halil Nacar
Antalya: Hakan Tütüncü
Bursa: Alinur Aktaş
Gaziantep: Fatma Şahin
Sakarya: Rıdvan Duran
Trabzon: Murat Zorluoğlu