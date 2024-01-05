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Kulis: AKP'nin 8 ilde çıkaracağı aday için isim paylaşıldı

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin 8 ilde çıkaracağı aday ile ilgili kulis bilgisi paylaştı. İstanbul'da ibrenin Murat Kurum'a döndüğünü belirten Saymaz, Ankara için Turgut Altınok'u işaret etti.

Güncel
  • 05.01.2024 14:20
  • Giriş: 05.01.2024 14:20
  • Güncelleme: 05.01.2024 14:31
Kulis: AKP'nin 8 ilde çıkaracağı aday için isim paylaşıldı

AKP'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için çalışmalar devam ediyor.

Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı 7 Ocak Pazar günü belli olacak.

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin 8 ilde çıkaracağı aday ile ilgili kulis bilgisi paylaştı.

Saymaz, İstanbul'da ibrenin eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a döndüğünü belirtti.

Ankara'da ise adayın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olacağı öne sürüldü.

İsmail Saymaz'ın paylaştığı, AKP'nin 8 ilde göstermesi beklenen adaylar şöyle:

İstanbul: Murat Kurum

Ankara: Turgut Altınok

Adana: Halil Nacar

Antalya: Hakan Tütüncü

Bursa: Alinur Aktaş

Gaziantep: Fatma Şahin

Sakarya: Rıdvan Duran

Trabzon: Murat Zorluoğlu

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