Kulis: AKP'nin 8 ilde çıkaracağı aday için isim paylaşıldı

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin 8 ilde çıkaracağı aday ile ilgili kulis bilgisi paylaştı. İstanbul'da ibrenin Murat Kurum'a döndüğünü belirten Saymaz, Ankara için Turgut Altınok'u işaret etti.

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AKP'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için çalışmalar devam ediyor. Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı 7 Ocak Pazar günü belli olacak. Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin 8 ilde çıkaracağı aday ile ilgili kulis bilgisi paylaştı. Saymaz, İstanbul'da ibrenin eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a döndüğünü belirtti. Ankara'da ise adayın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olacağı öne sürüldü. İsmail Saymaz'ın paylaştığı, AKP'nin 8 ilde göstermesi beklenen adaylar şöyle: İstanbul: Murat Kurum Ankara: Turgut Altınok Adana: Halil Nacar Antalya: Hakan Tütüncü Bursa: Alinur Aktaş Gaziantep: Fatma Şahin Sakarya: Rıdvan Duran Trabzon: Murat Zorluoğlu AK Parti’de İstanbul ibresi eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a döndü.

Diğer bazı iller şöyle:

Ankara: Turgut Altınok

Adana: Halil Nacar

Antalya: Hakan Tütüncü

Bursa: Alinur Aktaş

Gaziantep: Fatma Şahin

Sakarya: Rıdvan Duran

Trabzon: Murat Zorluoğlu — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 5, 2024 Kulis: Erdoğan, İstanbul için kasada sakladığı ismi açıklayacak Ahmet Hakan’dan al kulisi: AKP’nin Ankara ve İstanbul adaylarını açıkladı