Kulis: Cumhur İttifakı'nda 3 büyükşehir adayının MHP'den olması kesinleşti

Gazeteci Sinan Burhan, Cumhur İttifakı'nın Mersin, Adana ve Manisa'da büyükşehir adayının MHP'den olmasının kesinleştiğini öne sürdü.

Cumhur İttifakı'nın Mersin, Adana ve Manisa büyükşehir belediye başkan adaylarının MHP'den olacağı iddia edildi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100'de dün katıldığı programda yerel seçimlere ilişkin kulis bilgisi paylaştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta görüşme yaptığını anımsatan Burhan, "Bugüne kadar MHP ve AK Parti heyetleri arasındaki görüşmelerde yerel seçimle ilgili ana hatlar ile iskeleti oluşmuştu. Bir iki noktada ihtilaf vardı. Bu görüşmede adaylıklar, 50+1 meselesi ve anayasa meselesi konuşuldu" dedi.

Burhan, "Cumhur İttifakı'nın Mersin, Adana ve Manisa'da adayının Milliyetçi Hareket Partisi'nden olması kesinleşti" bilgisini paylaştı.