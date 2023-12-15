Kulis: Hasan Bitmez’in ölümüyle grubu düşen Saadet Partisi’ne DP’den destek

DP’li Salih Uzun’un, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesi sonrası grubu düşmemesi için Saadet Partisi’ne katılacağı öne sürüldü.

Hasan Bitmez’in Meclis’te AKP’lilerle İsrail politikası nedeniyle tartışmasından sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, Saadet Partisi’nin Gelecek Partisi’yle kurduğu 20 kişilik grubunun sonlanmasına neden oldu.

Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün haberinde, bunun önüne geçmek için Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun’un Saadet Partisi’ne katılacağı öne sürüldü.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamaollaoğlu ile temasta olduğu, Demokrat Partili bir vekilin Saadet Partisi’ne geçeceği iddia edildi.

Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, son seçimlere CHP listelerinden girmiş; toplamda 38 milletvekili çıkarmıştı.

Bu partilerden 15 vekilli DEVA ve 3 vekilli DP grup kurmazken; 10'ar vekili olan Saadet ve Gelecek partileri Saadet Partisi çatısı altında grup kurmuştu. Bitmez’in ölümü, grup kurmak için gerekli 20 milletvekili sayısına ulaşmayı da ortadan kaldırmıştı.

HASAN BİTMEZ NASIL ÖLDÜ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 12 Aralık Salı fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Hasan Bitmez hayatını kaybetmişti.

Bitmez, fenalaşmadan önce AKP’nin Filistin’e saldıran İsrail’e yönelik politikalarını eleştiriyordu. Buradaki tartışmada AKP sıralarından kendisini hedef alan ifadeler kullanırken; bu ifadelerin en ağırı AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den gelmişti.

Bitmez, konuşması bitirdikten hemen sonra fenalaşarak yere yığıldı ancak AKP’lilerin hedef alması devam etti. Meclis tutanaklarına göre Bitmez yere yığılınca AKP grubundan “Allah’ın gazabı böyle olur” ifadeleri sarf edildi.

İsmail Saymaz’a konuşan CHP’liler bu ifadeyi kullananın Özlem Zengin olduğunu söyledi.

Zengin, Bitmez’in ölüm haberi gelince X hesabından şöyle bir başsağlığı mesajı paylaştı: "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Zengin’in bu mesajı tepkilere neden olmuştu.