Kulis: Lütfü Savaş, İmamoğlu'nun kendisini istemediğini düşünüyormuş

Gazeteci Barış Pehlivan CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş'ın, başkanlık koltuğuna oturmasını istemeyenlerden birinin de Ekrem İmamoğlu olduğunu düşündüğünü yazdı.

CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş gündemdeki yerini koruyor.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında bazı kulis bilgileri aktardı.

Pehlivan, bugün yayımlanan "Üç kulis" başlıklı yazısında, CHP’nin tartışmalı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’ın kendisinin yeniden belediye başkanlığı koltuğuna oturmasını istemeyenlerden birinin de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu düşündüğünü yazdı.

Pehlivan’ın aktardığına göre, “Lütfü Savaş, hem sağdan hem de soldan oy alabilecek nadir insanlardan biri olduğuna inanıyormuş. Bu nedenle cumhurbaşkanı olabileceğini halen düşünüyormuş. İmamoğlu’nun da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi olarak görmek istemediğinden dolayı kendisini siyasetin dışına atmaya çalıştığını ileri sürüyormuş.”

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RTÜK’TEKİ TARTIŞMALI HUKUK MÜŞAVİRİ GÖREVDEN ALINMIŞ

Öte yandan Pehlivan hatalı işlemleriyle gündeme gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Hukuk Müşaviri Özlem Sevgi Keleş’in görevden alındığını yazdı. Pehlivan, Keleş’in yerine Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı yapan Şeyma Günay’ın getirildiğini aktardı.

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ALTUN İDDİANAMESİ HAZIRLAYAN BAŞSAVCI: "YENİ DÖNEMDE EMRİNİZDEYİM"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan avukat Feyza Altun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianameyi hazırlayan Beykoz Cumhuriyet Başsavcısına ilişkin edindiği bilgileri de aktaran Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturmayı yürüten Beykoz’un çiçeği burnunda başsavcısına dair iddiaları biliyor musunuz?

Zamanında İzmir’de basşavcı vekiliydi. Kendisini “sosyal demokrat” diye tanıtır ama Ülkücülerle de arası hep çok iyiydi. Zamanında İzmir başsavcısının “Ya o ya ben” diyerek onu şikâyet etmişliği, sonraki başsavcıya karşı da “kapıyı çarpıp gitmişliği” vardı.

Şaşırmıyoruz, o başsavcıya Artvin üzerinden bir hemşericilik desteği de ileri sürülüyor. Öyle ki devletin en üstündeki bir yöneticinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu’ndaki kararname görüşmesi sırasında bizzat kurulu aradığı ve o savcıya sahip çıktığı konuşuluyor.

Deniyor ki Beykoz’un o yeni başsavcısı, geçen seneki seçimler öncesinde de iktidarın değişeceğini düşünerek harekete geçmiş. Öyle ki açıkta kalmamak için İYİ Parti’den içişleri bakanı olacağı konuşulan bir ünlü siyasetçiyi arayıp “Yeni dönemde emrinizdeyim” bile dediği öne sürülüyor."