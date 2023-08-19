Kulis: Özgür Özel kongre süreci sonrası adaylığını açıklayabilir

İBB Başkanı İmamoğlu’nun rotasını İstanbul’a çevirmesinin ardından CHP’de değişimi savunanların odaklandığı isim grup başkanı Özgür Özel oldu. Partililer, Özel için "Tabanın sesi olacak. Kongre süreci sonrası adaylığını açıklayabilir" diyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimler için 'yeniden adaylık' mesajı vermesinin ardından Cumhuriyet Halk Patisi'nde (CHP) değişimi savunanların odaklandığı isim grup başkanı Özgür Özel oldu. Partililer, Özel için "Tabanın sesi olacak. Kongre süreci sonrası adaylığını açıklayabilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yeniden aday gösterilmesi beklenirken değişimcilerin odaklandığı isim CHP grup başkanı Özgür Özel oldu. İmamoğlu da belediyeye yeniden aday olduğunu duyurduğu basın toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun "Geçmişi temiz biri olsun, bırakırım" sözlerine gönderme yaparak "CHP’nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri, ismi geçtiği için Özgür Özel’dir" dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, partide değişimciler, İmamoğlu’nun bu açıklamasıyla "artık genel başkanlık yarışında kenara çekildiğini ve yerel seçimlere odaklandığını" söylüyor.

TUTUM BELGESİ HAZIRLANIYOR

Özgür Özel’in parti tabanının endişelerini de dillendireceğini söyleyen partililer, "Aranan sözcü Özgür Özel olacak" yorumunu yaptı. Özel’in adaylığını ne zaman açıklayacağına ilişkin konuşan kaynaklar, "Şu an ilçe kongreleri sürüyor. İlçe seçimleri bitince, aldığı tepkilere göre ‘Ben adayım’ der" değerlendirmesini yapıyor.

Özel’in altı dolu bir değişimle gelmek istediğini de söyleyen isimler, bu kapsamda bir tutum belgesi hazırladıklarını aktardı. Belgeye ilişkin konuşan partililer, "Değişimden insanlar ne anlıyor, bunu yazmaya çalışıyoruz. Kongre süreci bitince, bu da Özgür Bey tarafından açıklanabilir" dedi.