Kulp olayında yeni iddia: "Cami hocasının akrabaları, AKP'li başkanın kardeşini darbetti"

Diyarbakır'da Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in cuma namazı için gittiği camide, hayatını kaybeden askerler için dua okumayan Bahçelievler Cami'nin imamını darbettiği iddiaları gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, Akeller'in darp ettiği iddia edilen imamın akrabalarının AKP Kulp İlçe Başkanı Abdulselam Toprak'ın kardeşi M. Toprak'ı darbettiği öne sürüldü.

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in cami imamını darbettiği iddialarının yankıları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

İHA'nın aktardığına göre, AKP Kulp İlçe Başkanı Abdulselam Toprak'ın kardeşi M. Toprak, Bahçelievler Cami'nin imamının akrabalarının sözlü tacizine uğradı, ardından darp edildi.

Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Olaya karışanların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"KAYMAKAM AKELLER, İMAMI DARBETTİ" İDDİASI

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Burak Akeller, 19 Ocak'ta, cuma namazı için gittiği Bahçelievler Camisi'nde imamın, hayatını kaybeden askerler ile ilgili dua okumadığını belirtmişti.

Daha sonra Akeller'in, duanın okunması için imama uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü. Kısa süre sonra olaya ilişkin yayımlanan haberlerde ve sosyal medya platformlarında, cami imamı M.K’nin hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darp edildiği iddia edilmişti.

Söz konusu iddia hakkında, Diyanet Sendikası'nın da açıklama yapmasının ardından Diyarbakır Valiliği açıklama yapmıştı.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verilerek "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami hocası arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denilmişti.

"BASKI ALTINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akeller, cami hocası M.K.’yı darp etmediğini belirterek “Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami hocası bu kısmı okumadığı için ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine tepki gösterdim. Cami hocası kendisine baskı yapıldığını söyleyince bu duruma kızıp, devletin memuruna kim baskı yapabilir diye tepki gösterdim. Cami hocası bu olaydan sonra hastaneye giderek bacağının ağrımasından dolayı rapor almış ve bunu da darp raporu diye dillendiriyor" demişti.

Yaşananların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Yerlikaya, açıklamasında, "Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır" ifadelerine yer vermişti.

Diyarbakır Valiliği, iddialarla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıklamıştı.

BAHÇELİ, KAYMAKAM AKELLER'E SAHİP ÇIKTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin bugunkü grup toplantısında yaşananlar hakkında şunları söyledİ:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan, büyütülüp mecrasından saptırılan olan konuya dahil olanların mizacını ortaya çıkarmıştır. İmam hutbeyi okurken, şehitlerimize rahmet içeren bölümü atlamıştır. Daha önce hutbeyi okuyan Kulp Kaymakamımız durumu fark edince imamı uyarmıştır. Namazın sonrasında imama neden okumadığını sorunca 'Bana baskı yapılıyor' deyince, 'Sen devletin imamısın kim baskı yapabilir' diye uyarmıştır.

Baskı ve dayatmayla şehitlere rahmet dilememek, kaymakam darp etti diye rapor almak Müslümancı tavır değildir. Müslüman iftira atmaz, nefret saçmaz, Allah'ta başkasına asla eğilmez. Şehitlerimizin Kur'an-ı Kerim'de köşkleri cennette, yerleri milletin gönlündedir. Kulp Kaymakamımızın ellerinden öpüyor, anasına babasına şükranlarımı sunuyorum.

Bu üzücü hadiseyi fırsat verip kaymakamımıza saldıran, kinlerini kusanları biliyoruz. Hiçbirisine pabuç bırakmayacağımızı tavsiye ediyoruz. Mesele kaymakam ile imam arasında geçen tatsız olay değildir. Pusuda bekleyenlerin provokasyonları bu tespitimizi netleştirmiştir."