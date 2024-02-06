Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- SERGİ

Erhan Coral’ın ikinci kişisel sergisi “Metropol Kayıtları: Kentsel Mimariyi ve İnsanlığı Yakalamak” 25 Şubat’a kadar Galeri 77’de ziyaretçilerle buluşuyor. Mimari ve insan hikâyelerinin iç içe geçtiği, izleyiciyi kentsel peyzajın kalbine taşıyan bir fotoğraf sergisi olan “Metropol Kayıtları” modern şehirlerin hikâyelerini şehircilik, mimari harikalar ve bu mekânları evi olarak gören bireylerin gözünden anlatıyor. Bu sergideki her fotoğraf kent yaşamı kayıtlarından bir bölüm.

- SİNEMA

Günlük yaşamın bir parçası olan film izleme alışkanlıklarını yeniden canlandırma hayaliyle kurulan Kundura Sinema, beşinci yaşına özel hazırladığı “Kundura Sinema’nın Hafızası” programıyla sizi geçmişe götürecek. Bu ayın programında Bazıları Sıcak Sever, Roma Tatili, New York Esrarı, Unutulmayan Aşk ve Gilda gibi filmler var. Tarih ve saat bilgileri Beykoz Kundura’nın web sitesinde.

- KONSER

Hollanda’da yaşayan müzisyenler; klarnet sanatçısı Emirhan Tuğa, çellist Antonis Pratsinakis ve piyanist Ere Lievonen’ın yer aldığı üçlü, J. S. Bach’ın ve onun müziğinden etkilenen bestecilerin eserlerini seslendirecek. Emirhan Tuğa’nın gerçekleştirdiği klarnet, piyano ve çello için düzenleme ve transkripsiyonların dünyada ilk seslendirilişinin yer alacağı konserde dünyaca ünlü sanatçıların Bach’a ithaf edilmiş eserleri de repertuvarda. Konseri 7 Şubat saat 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta dinleyebilirsiniz.

- BALE

Kültürümüzde derin izler bırakan Köroğlu’nun adını taşıyan bale, İstanbul’da dünya prömiyerini yapacak. Türk kültürünün önemli bir figürü olan Köroğlu’nu büyüleyici bir bale performansı ile seyirci karşısına çıkaracak. Erhan Güzel ve Gökçe Sönmemiş’in koreografisiyle destanın modern bir yorumunu sunmayı amaçlayan proje, Türk kültürü ve tarihini sanat aracılığıyla anlatma hedefini gütmekte. Prömiyer, 11 Şubat Pazar saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

- TİYATRO

Bilgesu Erenus’un oyunu “Yaftalı Tabut” Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde tiyatro severleri bekliyor. Oyun; adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nâzım Hikmet de eşlik ediyor. 14-17 Şubat tarihleri arasında saat 20.30’da izleyebilirsiniz.