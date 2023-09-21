Kuran kursunda çocuklara demir sopalı şiddet: Hoca tutuklanmadı!

Kayseri’de müftülüğe bağlı bir Kuran kursunda çalışan Yavuz Ç., çocukları demir sopayla dövdü. Bir çocuğun kolu kırıldı. Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği ise Yavuz Ç.’nin tutuklanması yönündeki talebi reddetti. Şahsın ev hapsinde tutulmasına karar verildi.

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde, müftülüğe bağlı Kuran kursunda görevli olarak çalışan Yavuz Ç, çocuklara demir sopayla saldırdı.

Ailenin şikâyeti üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kuran kursu hocası Yavuz Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

Gerçek Gündem’den Furkan Karabay’ın haberine göre saldırıya uğrayan 12 yaşındaki çocuk, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, yatılı Ku’an kursunda görevli olan Yavuz Ç.’den ders çalışmak için arkadaşıyla izin istediğini bir süre sonra dinlendiği esnada darp edilmeye başlandıklarını anlattı.

Yavuz Ç. tarafından vücudunun çeşitli yerlerine demir sopayla vurulduğunu anlatan çocuk, arkadaşının ise kolunun darbeler sonucu kırıldığını söyledi.

“Elinden kaçarak kurtuldum” diyen çocuk, ailesinin kolu kırılan arkadaşının ebeveynleriyle iletişime geçtiğini ancak şikayetçi olmak istemediklerini söylediklerini ifade etti.

TUTUKLAMA TALEBİNE RAĞMEN SERBEST

Hem emniyette hem de savcılıkta ifade veren Yavuz Ç. ise kursta bir öğrencisine sopayla “hafifçe” vurduğunu savundu.

Yavuz Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 15 Eylül’de, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikte savunmasını veren Yavuz Ç., çocuğa “hafifçe” vurduğunu başka bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği, çocuğa şiddet uyguladığını kabul eden Yavuz Ç. hakkındaki tutuklama talebini reddetti.

Mahkeme, Yavuz Ç.’nin ev hapsinde tutulmasında karar kıldı.