Kurmayları yanıtladı: İmamoğlu, genel başkanlığa aday olacak mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kurultayda CHP Genel Başkanlığı için aday olup olmayacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapan İmamoğlu'na yakın kaynaklar, "Kesinlikle Ekrem Bey aday olmayacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurmayları, İBB Başkanı'nın kurultayda CHP Genel Başkanlığı için aday olmayacağını ve yeni bir "halkçılık" anlayışına öncülük edeceğini belirtti.

Parti kulislerinde CHP İstanbul İl Kongresi’ni değişimcilerin kazanmasının ardından "İmamoğlu’nun kurultayda genel başkan adayı olabileceği" iddiası gündeme geldi.

"ÖZEL'İN ARKASINDA DURACAK"

Konuya ilişkin Milliyet'e değerlendirmede bulunan İmamoğlu kurmayları, şunları söyledi:

"Kesinlikle Ekrem Bey aday olmayacak. Dakika başı karar değiştiren birisi değil ki neden olsun? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili iddiasını, hedefini ortaya koydu. Hedefi bir yeni tip halkçılık. Bütün dünyada artık yeni tip halkçılık ve yerel yönetimler konusu tartışılıyor. Ekrem Bey bu fikri geliştiren öncülerden. İstanbul’a yeniden aday olduğunu söyledi. Kendine makam arayan bir insan değil. Kendisi aday olmaz ama Özgür Özel’in arkasında durur."

"'BEN 2028'İN ADAYIYIYIM' DEDİ"

Yakın çevresi, İmamoğlu’nun İstanbul İl kongresine müdahil olduğu yönündeki iddialara ilişkin de, "Konuşmasına hazırlandı. Öyle delege arayayım, onu çağırayım, bunu çağırayım gibi bir şey yapmadı. Konuşması ile de Türkiye’ye nasıl yaklaştığını, değişimin altının nasıl doldurulduğunu gösterdi. Çok net ‘ben 2028’in adayıyım’ dedi" değerlendirmesini yaptı.