Kurşunlar emek hareketine sıkıldı

Emek Servisi

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Akar Tekstil’in patronu Hayrettin Akar’ın kardeşi ve işyeri ortaklarından Onur Akar’ın görüşme için fabrikaya giden DERİTEKS yöneticilerine silahla saldırmasına yönelik tepki sürüyor. DERİTEKS dün Akar Tekstil’in önünde yaşananları protesto etti. Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Bu kurşun Türkiye işçi sınıfına sıkılmış bir kurşundur. Bu kurşun emek hareketlerine, sendikal birliklerine sıkılmış bir kurşundur” diyerek saldırıyı kınadı. DERİTEKS Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Ayhan Yanılmaz ise şöyle konuştu: “Bu saldırı insanca ve hakça paylaşımın kıymetini bilmeyenlerin, alın terine ve onu değerini savunanlara karşı vicdansızlığın bir ürünüdür. İşçiye, sendika yöneticilerine kurşun sıkma cesareti, hadsizliği münferit bir olay değil sömürü çarklarının vahşi bir parçasıdır. Emeğin örgütlü gücünü yaratmak için gösterdiğimiz sendika mücadele dönemimizde tek arayışımız sadece konuşabilme kabiliyetine haiz işverenlerle süreç yürütmek olmuştur. Maalesef bu insanca tutumumuz bırakın anlaşılmayı üstüne üstlük canımıza kastetmeye kadar vardırılmış canice bir hisle insan öldürme teşebbüsüne kadar ileri gidilmiştir.”

H&M AYRILIYOR

Öte yandan İsveçli perakendeci H&M Grubu saldırının ardından Akar Tekstil ile iş ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı. İzmir'deki Akar Tekstil ile operasyonel sebeplerle zaten iki yıldır aşamalı olarak çıkış sürecinde olunduğunu belirten H&M’in açıklamasında, “Bu şok edici eylemden haberdar olduğumuzda, bu tedarikçiyle olan tüm iş ilişkilerimizi derhal geçerli olmak üzere sona erdirmek için harekete geçtik.” denildi.