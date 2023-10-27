Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: AYM kararı ortadadır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay’la ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, “AYM kararı ortadadır” dedi. Kurtulmuş şöyle konuştu: "Can Atalay hakkında Yargıtay’ın kararı Meclis'e geldi ancak genel kurula sevk etmedim, AYM kararı ortadadır, meclis gereğini yerine getirecektir."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay’la ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, “AYM kararı ortadadır” dedi.

Kurtulmuş şöyle konuştu: “TBMM’nin tavrı açıktır. Can Atalay’ın milletvekili listesinde olduğu kayıtlara geçmiştir. Özlük haklarını kullanıyor. Bütün partilerin oluruyla ittifakıyla, bağımsızlara düşen haklar çerçevesinde insan hakları komisyonu üyesi olarak seçilmiştir. Can Atalay hakkında Yargıtay’ın kararı Meclis'e geldi ancak genel kurula sevk etmedim, AYM kararı ortadadır, meclis gereğini yerine getirecektir."

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararına hükmetmiş ve 50 bin liralık tazminat ödenmesine karar vermişti. Ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi günlerdir kararın uygulanmasını geciktiriyor. Son olarak dün AYM’nin kararı Resmi Gazete’de de yayımlanırken, Can Atalay’ın avukatları ise 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin halen karar almamasını protesto etmek amacıyla oturma eylemi başlattı.