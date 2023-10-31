Kurultay’dan önce imzalar tamamlanıyor

Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu ve Özel'i aday göstermek için imza toplanmaya devam ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun hedefinin en az 700 imza olduğu bildiriliyor.

Hüseyin ŞİMŞEK

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından kurultay takvimini başlatan ve il, ilçe kongrelerini tamamlayan CHP’de 38’inci Olağan Kurultay, hafta sonu Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda toplanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in adaylık için gereken imza sayısına ulaştığı ifade edildi. İki ekip, kurultay öncesi son haftada delegelerle temaslarını arttırdı.

38’inci Olağan Kurultaya yönelik hazırlıklarını sürdüren CHP, kurultayı yönetecek Divan Kurulu'nu belirleme çalışmalarına devam ediyor. Divan Başkanlığı görevini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üstleneceğinin kesinleşmesinin ardından altı üyeli Divan Kurulu’nun üç üyesinin değişimci, üç üyesinin ise genel merkez taraftarı olması kararlaştırıldı. İki ekibin de kısa süre içerisinde Divan Kurulu için adaylarını bildirmesi bekleniyor.

CHP yönetimi, kurultay hazırlıklarında da hem değişimcilerin hem de genel merkez yönetiminin birlikte görev yaptığını açıkladı. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile birlikte hazırlıkları İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Parti Meclisi üyeleri Deniz Demir ile Müslüm Sarı, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mahir Polat, milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz, Namık Tan ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka sürdürüyor

Genel Başkanlığa önerilecek isimler için delegelerden imza toplama çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Parti Tüzüğü'nün, 1368 delegeden en az 65'inin desteğini alabilme zorunluluğuna karşın Kılıçdaroğlu ve Özel’in gereken imza sayısını "en az 10"a katlamak istediği" kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, en az 700-800 delegenin imzası ile gövde gösterisi yaparak adaylığını ilan etmeyi hedefliyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in ise 600’e yakın delegenin imzasını aldığı ifade edildi. Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Örsen Öymen ile İlhan Cihaner’in imza çalışmaları ise sürüyor Kurultay öncesi son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kurultay hazırlıklarının ele alındığı toplantıda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut MYK üyelerine 14 Mayıs sonrasında yürüttükleri çalışmalar için teşekkür etti. Mevcut MYK üyelerinden bir bölümünün Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi anahtar listesinde yer almayacağı ve bu nedenle kazansalar bile yeni dönemde MYK’de olmayacakları öğrenildi. Bu isimler arasında CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın da bulunabileceği ifade edildi.