Kuryenin öldüğü kazada polislere yeni soruşturma: 'Kusursuzluk' raporu vermişler

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı kazada hayatını kaybeden kuryenin eşini arayarak ‘İntihar etti’ dediği iddia edilen polislere soruşturma başlatıldı. Açıklamada polislerin 'kusursuzluk' raporu da verdiği belirtildi.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada kurye Yunus Emre Göçer’in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan Göçer’in eşinin aranarak, intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında şunlar belirtildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 30.11.2023 tarihinde Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’in yaralandığı ve sonrasında 06.12.2023 tarihinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlilileri ile sosyal medyada yer alan polis memurları tarafından müteveffanın eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

30 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen kazanın ardından Yunus Emre Göçer, hayati tehlike altında hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınırken Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, savcılığın karşısına bile çıkarılmadan karakoldan serbest bırakılmıştı.

Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, 2 Aralık’ta tarifeli uçakla Türkiye’den kaçmış, Yunus Emre Göçer ise 6 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.