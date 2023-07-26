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Kütahya'da orman yangını çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde orman yangını çıktı.

Güncel
  • 26.07.2023 15:38
  • Giriş: 26.07.2023 15:38
  • Güncelleme: 26.07.2023 15:40
Kaynak: AA
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Kütahya'da orman yangını çıktı
Fotoğraf: İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Gevrekler köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 6 dozer ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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