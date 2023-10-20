Kuzey Kore'ye kaçan ABD askeri Travis King hakkında 8 suçlama

Güney Kore'deki askerî tatbikat sırasında Kuzey Kore sınırını 'yasadışı' şekilde geçtikten sonra önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan ABD askeri Travis King, ülkesinde 'askerlikten kaçma' ve 'çocuk istismarı görüntülerini bulundurma' dahil 8 suçtan yargılanacak.

Kuzey Kore'ye 'yasadışı' şekilde giren ve Kuzey Kore'de gözaltına alındıktan sonra eylül ayında serbest bırakılan ABD'li asker Travis King'in 'askerlikten kaçma' ve 'çocuk istismarı görüntülerini bulundurma' dahil sekiz suçtan yargılanacağı açıklandı.

ABD ORUSU TARAFINDAN GÖZALTINDA TUTULUYOR

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Associated Press'e (AP) konuşan ABD ordusu yetkilileri, King'in askerlikten kaçma ve bir çocuğa ait uygunsuz görüntüler bulundurmaktan suçlandığını söyledi. Güvenlik sebebiyle isimleri açıklanmayan yetkililer, Travis King'in ABD ordusu tarafından gözaltında tutulduğunu ve hakkındaki iddianame tamamlandıktan sonra ABD'de hakim karşısına çıkacağını kaydetti.

King'e karşı hazırlanan iddianamede, ABD'li askerin çocuk istismarı içeren görüntüler bulundurmanın yanı sıra, daha önce de sosyal medya platformu Snapchat'ten benzer görüntüler paylaştığı öne sürüldü.

AP'nin gördüğünü ifade ettiği belgelerde King'e ABD Askeri Ceza Kanunu kapsamında toplam 8 suçlama yöneltildiği görülürken, açıklama yapan King'in annesi Claudine Gates, oğlunu 'koşulsuz' sevdiğini ve oğlunun 'akıl sağlığını için son derece endişeli olduğunu' söyledi.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini duyurmuştu.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Fort Bliss askeri üssüne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havaalanında uçağın kapısından pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle geri dönen King'in, daha sonra havaalanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.