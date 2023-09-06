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Kuzey Tunçelli rekor kırarak dünya şampiyonu oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800m serbest stilde 7:48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Spor
  • 06.09.2023 21:30
  • Giriş: 06.09.2023 21:30
  • Güncelleme: 06.09.2023 21:37
Kaynak: DHA
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Kuzey Tunçelli rekor kırarak dünya şampiyonu oldu
FOTOĞRAF: TRT Spor Yıldız

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 800m serbest stilde 7:48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Kuzey Tunçelli, İsrail’in Netanya kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda mücadele etti. Tunçelli, 800 metre serbestte 7:48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. Kuzey Tunçelli, Olimpiyat A barajını geçmeyi başarırken aynı zamanda 15-16 yaş, 17-18 yaş, 19+ yaş ve açık yaş Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldu. 

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