Laiklik mücadelesi sokaktan geçiyor

Gerici yapıların ‘Filistin’le dayanışma’ adıyla düzenlediği yürüyüşün hilafet çağrısına dönmesine tepki sürüyor. Yapılan açıklamalarda, iktidarın laiklik karşıtı politikalarına dikkat çekilirken mücadele çağrıları dile getirildi.

Politika Servisi

AKP iktidarının tarikat ve cemaatler aracılığı ile uyguladığı gerici politikalar kendini her gün farklı biçimlerde var ediyor. Laikliği ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in kurucu değerleri ile hesaplaşma gayretinde olan Saray rejimi, hemen hemen her konuda gerici yapıları kollamaktan geri durmuyor.

İktidarın arka bahçesi haline gelen bir grup azınlıkla yürüttüğü politikalara karşı ise toplumun neredeyse bütün kesimleri direnmeye devam ediyor.

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı, Menzil Tarikatı’na bağlı Semerkand Vakfı ve 45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı gibi 308 dernek ve vakfın üyesi olduğu Milli İrade Platformu'nun çağrısıyla gerçekleşterilen Filistin yürüyüşü gerçekleşmişti. ‘Hilafet’ çağrıları ile gündeme gelen yürüyüşe yönelik tepkiler ise sürüyor.

CUMHURİYET’E BAŞKALDIRI İLE MÜCADELE EDECEĞİZ

Türkiye Barolar Birliği’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir kesimin açık hilafet ve şeriat çağrısı yapmasının ifade özgürlüğü kapsamında görmezden gelinmesi kabul edilemez. Anayasa’nın 14/1 maddesi uyarınca Anayasa’da yer alan hak ve özgürlüklerden hiçbiri insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz” ifadelerine yer verildi.

"Hilafet ve şeriat çağrıları Anayasal düzene ve Cumhuriyete başkaldırıdır" başlıklı açıklamada şöyle denildi: "Cumhuriyet’in kuruluş felsefesi; 'Emperyalizme karşı tam bağımsızlık, her türlü kişisel otoriteye karşı milli egemenlik, gericiliğe karşı aklın ve bilimin rehberliğinde laik dünya görüşü ve çağdaş uygarlık, her türlü tehdide karşı ulusal birliği ve bütünlüğü koruyarak yurtta barış, dünyada barış' ilkelerine dayanmaktadır. Türkiye Barolar Birliği’nin varlık sebeplerinin başında hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak geldiğinin bilinciyle, Anayasal düzene aykırı her türlü eylem ve söyleme karşı Cumhuriyetin kuruluş felsefesini ve Atatürk ilkelerini korumak için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de hilafet çağrıları hakkında bir açıklama yayımladı.

HİLAFET ÇAĞRISI AÇIK BİR SUÇTUR

Filistin halkı ile dayanışma bahane edilerek yapılan gösterilerde veya sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti’nde hilafet çağrısı yapmak açık bir suçtur” denilen açıklamada şunlara dikkat çekildi: "Kimse Türkiye'de rejimi, hukuku ve kamu düzenini geriye yürütme, suç işleme hakkına sahip değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile öngörülen düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek Türk Ceza Kanunu’nda yaptırımı oldukça ağır bir suçtur. Laiklik ilkesine ve Anayasa’ya aykırı olan hilafet çağrıları karşısında Cumhuriyet savcılıklarınca derhal soruşturma başlatılmalıdır. Hilafetin kaldırılma gerekçeleri, siyasal ve tarihsel etkisini zaten yitirmiş olduğu, laik toplum ve devlet yapısında yeri olmadığı gerçeği de toplumsal hafızamızdadır. ÇYDD, Anayasa’da yer alan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devlet olan Cumhuriyet’imizin temel değerlerini savunmaktadır ve savunmaya devam edecek."

SİYASAL İSLAMCI FAŞİZME GEÇİT VERMEYECEĞİZ

SOL Genç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hilafet çağrılarına yanıt verdi. Yapılan paylaşımda “Ülkemizi siyasal İslamcı faşizmin gerici esaretine teslim etmeyeceğiz. İstanbul’da iktidar eliyle ve şeriatçı odakların düzenlediği yürüyüş hilafet propagandasına dönüştü. Bu fiili hilafet-saltanat rejimine karşı laikliği kazanacağız. Neyi bekliyoruz, laiklik mücadelesi sokaktan geçiyor” denildi.

∗∗∗

TEVHİD BAYRAĞINDAN İFADE VEREN ALTAYLI’YA 7 AY HAPİS

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan Lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Tevhid" bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy için "Eline sağlık" yazdığı paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatmıştı.