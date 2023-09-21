Levent Gültekin’den yeni Meral Akşener iddiası: “İmamoğlu ve Yavaş için ‘geçit vermem’ dedi”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile seçimden 1,5 yıl önce yaptığı bir telefon konuşmasını gündeme getiren Levent Gültekin, “Meral Akşener bana ‘Ben Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum, onlara geçit vermem’ dedi” ifadelerini kullandı.

Geçen haftalarda Meral Akşener hakkında yaptığı yorum nedeniyle İYİ Partililer ile karşı karşıya gelen Levent Gültekin, bu kez de Akşener’le seçimden 1,5 yıl önce yaptığını söylediği bir telefon konuşmasını gündeme getirdi. Gültekin, “Meral Akşener bana ‘Ben Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum, onlara geçit vermem’ dedi” ifadelerini kullandı.

Gültekin, kendi YouTube kanalında yayınladığı “Akşener'e Sorular, Atatürk'e Hakaret Eden Liseli” başlıklı videoda, “Meral Hanım Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu tek bir gün istemedi” diyerek Akşener ile yaptığı bir telefon konuşmasından bahsetti.

“Meral Hanım özel sohbetteki özel hayatımı konuşacak kadar aştı ya sınırı, o zaman bana ülkeyi de ilgilendiren bir konuyu paylaşma hakkı doğdu” diyen Gültekin, “(Meral Akşener) Beni aradı ve telefonu şöyle açtı: ‘Ya bunlar kendilerini ne zannediyorlar?’” ifadelerini kullandı.

Gültekin, sözlerinin devamında Meral Akşener’in kendisine şunları söylediğini öne sürdü: “Ya bu Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kendilerini ne halt zannediyor ki sürekli belediye parasıyla anket yapıp kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösteriyorlar? Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum?”

Akşener’in tepkisine şaşırdığını belirten Gültekin, “Abla daha çok var seçime, o zamana kadar işler değişir, başka bir aday bulursunuz” dediğini söyledi. Akşener’in kendisine “Ben onlara asla geçit vermem” dediğini de söyledi.

Meral Akşener’in ‘muhtemelen’ İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığının potadan düşmesi için kamuoyu oluşturmaya çalıştığını belirten Gültekin, “Bence başkalarına da söylemiştir. Anlatmıyor insanlar” dedi.

Gültekin, Akşener’in bu konuşmadan iki gün sonra İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzettiğini sözlerine ekledi. Bunun üzerine Akşener’i tekrar arayarak iki gün önceki konuşmaları ile bugün yaptığı açıklamanın arasındaki farka dikkat çektiğini söyleyen Gültekin, Akşener’in “Evladım, siyasetçilerin kamuoyu önündeki konuşmalarına pek itibar etme” dediğini iddia etti.