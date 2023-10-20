Limak'ın Kuzey Makedonya’daki AVM açılışına büyükelçi de katıldı

Muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı şirketlerden Limak Holding’in Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te inşa ettiği alışveriş merkezinin (AVM) açılışına Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök de katıldı.

Muhalefetin '5’li çete' olarak adlandırdığı, devletten aldığı ihalelerle ihya edilen, kısa süre önce de Akbelen'deki çevre katliamıyla yeniden gündeme gelen Limak Holding’in Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te inşa ettiği alışveriş merkezinin (AVM) açılışı yapıldı.

'Diamond Mall' isimli AVM'nin açılışına Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Birinci Başbakan Yardımcısı Artan Grubi, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Maliye Bakanı Fatmir Besimi, Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Ljupço Nikolovski, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve belediye başkanları katıldı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, konut, otel, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan ve Üsküp’ün kalbinde konumlanan 'Diamond of Skopje' projesinde önemli bir adım atmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Diamond of Skopje olarak adlandırdıkları proje hakkında konuşan bulunan Özdemir, Nisan 2021’de hizmete aldıkları 142 oda kapasiteli “Limak Hotel”, 772 rezidans ve 24 home-office’i bünyesinde barındıran 'Diamond of Skopje' projesininin önümüzdeki yılın sonunda tamamen biteceğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de atıfta bulunan Özdemir, "Sadece 9 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yılını hep birlikte kutlamaya hazırlanırken hedefimiz; Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde gönül coğrafyamız Balkanlar’a Türk müteşebbislerini, tecrübesini ve deneyimini taşımaktır" dedi.