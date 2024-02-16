Limitler aşıldı, borç gırtlakta

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü eriyen yurttaşın borcu her geçen gün artıyor. Bireysel kredi kartı borcu bulunan yurttaşların sayısı 36,7 milyonu aştı. Toplam kredi kartı borç miktarı 1,25 trilyon TL'ye kadar yükseldi.

Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Şubat itibarıyla 67 milyar 879 milyon TL artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 941 milyar 108 milyon TL'den 12 trilyon 8 milyar 987 milyon TL'ye çıktı.

Tüketici kredilerinin tutarı, geçtiğimiz hafta 5 milyar 811 milyon TL artışla 1 trilyon 538 milyar 994 milyon TL’ye liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 437 milyar 341 milyon TL'si konut, 93 milyar 786 milyon TL'si taşıt ve 1 trilyon 7 milyar 866 milyon TL'si ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,3 artışla 1 trilyon 251 milyar 91 milyon TL’ye yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 545 milyar 866 milyon TL’sini taksitli, 705 milyar 224 milyon TL’sini taksitsiz borçlar oluşturdu. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 970 milyon TL artarak 197 milyar 55 milyon TL’ye yükseldi.

BORÇLU SAYISI 380 MİLYONA DAYADI

Türkiye Bankalar Birliliği (TBB) Risk Merkezi’nin Aralık 2023, verilerine göre bireysel kredi kullanan kişi sayısı 1 yılda 2,7 milyon artarak 39,9 milyona ulaştı. Bireysel kredi kartı borcu bulunanların sayısı 36,7 milyon kişi oldu. Öte yandan bireysel kredi kapsamında, son bir yılda ek hesap kullananların sayısı 26 milyon 975 bin kişiden 28 milyon 761 bin kişiye, borç tutarı 72 milyar liradan 175 milyar TL’ye çıktı.

SEÇİM SONRASI DÜZENLEME YOLDA

Son bir yılda kredi kartı borçları 2,5 katına çıkarak 1,25 trilyon TL kadar ulaşırken kredi kartlarına düzenleme geleceğine yönelik beklentiler de artmaya başladı. Seçimden sonra vergi artışlarının yanı sıra kredi kartı harcamalarına yönelik kısıtlamalar getirilmesi bekleniyor. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu, kart harcamalarında belirli önlemlerin devreye sokulacağını belirterek, "Faiz artırımı, limit azaltımı, asgari ödeme tutarının yükseltilmesi, nakit çekim tutarının kısıtlanması, mevcut uygulamadaki taksit sayısının azaltılması/kaldırılması gibi önlemler ilk planda uygulanabilecekler arasında yer alıyor. Hepsi olmasa bile bir ya da birkaçının uygulanacağını düşünüyorum" dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise 100 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredileriyle 20 bin TL’ye kadar olan kredi kartı limit ve harcamaları tüm bu tartışmaların dışında tutulması gerektiği belirtti. Aran, "Bence bunlar hayatın ayrılmaz bir parçası. Buralara bir kısıt getirmek akıldan geçmemeli. İhtiyaç kredilerine ve kredi kartlarına bi kısıt getirilecekse bu ancak yüksek limitli olan ve lüks tüketime dönük olan harcamaları engelleyecek tedbirler olmalı. Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde düşük limitli olanlarla yüksek limitli olanları ayırarak bir düzenleme yapmak sağlıklı olur" dedi.