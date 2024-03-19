Lise öğrencilerini Erdoğan’ın açılışına götürecekler!

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı açılış törenine öğrencilerin götürülmesini istedi. İlçedeki 39 lisenin müdürüne gönderilen mesajda, "11 ve 12. sınıf öğrencileri ile öğretmenlerin getirin" ifadeleri yer aldı ve müdürlerin sayı bildirmesi de istendi. Bazı okul müdürleri ise duruma tepki gösterdi.

İsmail ARI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara’da Mamak’taki toplu açılış törenine katılacak.

Erdoğan’ın katılacağı tören için AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yurttaşlara "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı Bugün Güzel Mamak'ımızda ağırlıyoruz. Sn. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Saat 15.00'te Yeşilbayır, Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Törenimiz gerçekleşecek. Tüm Mamaklı hemşerilerimiz buyursunlar" şeklinde bir SMS gönderdi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SEFERBER OLDU

Ancak Erdoğan’ın katılacağı açılış töreni için sadece Mamak Belediye Başkanı Köse değil Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de seferber oldu.

İlçede 39 lisenin okul müdürlerine dün bir mesaj gönderildi. Mesajda, "Cumhurbaşkanımız toplu açılış törenine geliyor. 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi bekliyoruz" denildi. Ayrıca okul müdürlerinin açılışa götüreceği öğrenci ve öğretmen sayılarını da bildirmeleri istendi.

BirGün’ün ulaştığı okul müdürleri "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün böyle bir talebi olduğunu doğruladı. Bazı okul müdürleri ise “Böyle bir şey istediler ancak biz öğrencilerimizi götürmüyoruz, doğru bulmuyoruz bu durumu" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ SİYASİ YIĞIN OLARAK KULLANMALARINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sibel Gökçe Evci ise BirGün’e yaptığı açıklamada, "Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi bir yazı olmadan, WhatsApp üzerinden 39 lisenin müdürüne, öğrencilerin ve öğretmenlerin açılışa götürülmesi için talimat verdi. Yerel seçimler öncesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin açılış töreni görüntüsü adı altında AKP’nin siyasi propaganda mitingine götürülmesine izin vermeyeceğiz. Öğrencilerimizi siyasi yığın olarak kullanmalarını doğru bulmuyoruz. Velilerimizi de duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.