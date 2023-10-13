Liste gerilimi çıkabilir

CHP’de kurultaya hazırlanan yönetimin PM seçiminde ‘çarşaf liste’ uygulamasına mesafeli olduğu iddia edildi. Yönetim değişimcilerin karşı çıktığı ‘blok listeyi’ istiyor.

Hüseyin ŞİMŞEK

Seçimlerin ardından değişim sürecine girdiğini açıklayan, tüzük ve program değişikliğine başlayan, 4-5 Kasım’da 38’inci Olağan Kurultayı’nı toplayarak yerel seçim öncesi yeni yönetimini belirleyecek CHP’de liste gerilimi yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre, son kurultayların tamamında çarşaf liste yöntemi ile tüm adaylar arasından tercih yapan ve Parti Meclisi (PM) üyelerini belirleyen delegelere bu kez blok liste sunulabilir. Bu durumda, tüm adaylar kendi listelerini oluşturacak, delegeler birçok isim arasından tercih yapmak yerine, adayların listelerine oy verecek.

Çarşaf liste uygulamasının Parti Meclisi dengesi açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydeden muhalifler, bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini bildiriyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun hemen hemen tüm kurultayları bu şekilde yaptığını bildiren değişimciler, “Her ne olursa olsun teamül bozulmamalı. Kurultayda Parti Meclisi yine çarşaf liste ile belirlenmeli. Ancak o zaman tam demokratikleşme sağlanabilir” görüşünü savunuyor.

OY KAYBI OLABİLİR

Parti Meclisi seçim usulü hakkında genel merkez yönetiminin henüz kararını vermediği bildirildi. Çarşaf liste ile seçimin yapılması durumunda genel merkezin anahtar listesinin delinebileceği ve muhaliflerin de PM’ye girebileceğini bildiren bazı parti yöneticileri, “Risk alınmasın, blok liste ile seçim yapılsın” görüşünde. Ancak blok listeye tepki gösterecek kurultay delegelerinin bu nedenle Genel Başkanlık seçiminin Özgür Özel’e oy verebileceğini savunanlar da bulunuyor. Son karara daha sonra varılacağı öğrenildi.

Beş grup halinde milletvekilleri ile bir araya gelen ve yerel seçim stratejisi hakkında görüş alışverişinde bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hafta sonu Marmara bölge toplantısına imza atacak. Marmara Bölgesi’ndeki tüm belediye başkanları, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticilerinin katılacağı toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu da bir araya gelecek. Bu toplantıda yerel seçimlere hazırlık sürecinde atılması gereken adımlar, kurultay sonrası uygulanması gereken politikalar ve Marmara bölgesi belediyelerinin durumu ele alınacak. Marmara bölge buluşması, Pazar günü Kocaeli’nde gerçekleştirilecek.

GENEL MERKEZE TAVSİYELER

Öte yandan milletvekilleri ile gruplar halinde CHP Genel Merkezi’nde buluşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun “rapor” istediği öğrenildi. Buna göre, milletvekillerinden bölgelerindeki belediye başkanlarının performansı hakkında değerlendirme isteyen Kılıçdaroğlu, olası adaylar, partinin kentlerdeki son durumu ve yeni dönem stratejisi hakkında milletvekillerinden bilgi aldı. Bazı milletvekillerinin, yerel seçimde ittifakın önemine dikkati çektiği, bir kısım milletvekilinin ise mevcut belediye başkanlarının en güçlü şekilde desteklenmesini istediği öğrenildi.