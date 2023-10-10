Sonucu Canpolat’ın kürsü konuşması etkiledi

Hüseyin ŞİMŞEK

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı değişimcilerin adayı Özgür Çelik’in kazanmasının ardından kurultay dengeleri değişti. Hem değişimciler hem genel merkez yönetimi, son durumun “başa baş” olduğunu bildiriyor. Genel Merkez, İstanbul yenilgisinin nedeni olarak Cemal Canpolat’ın konuşmasını gösteriyor.

Cemal Canpolat’ın il kongresinde yaptığı konuşmadan “haberdar olmadığını” söyleyen genel merkez, konuşmanın salondaki kutuplaşmayı artırdığı ve genel merkeze yönelen oy geçişlerini durdurduğu görüşünde. Canpolat’ın özellikle, “Hepiniz oralarda dolaşacaksınız, sonra döneceksiniz Kılıçdaroğlu’nu sırtından bıçaklamaya kalkacaksınız…” ve “Hiç kimse İstanbul’da belediye başkanlığını almaya inanmadığı bir dönem Kadir Topbaş istifa ettiğinde o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanımızı, İstanbul için elini ben kaldırdım, belediye başkan adayı yaptım. O günden biz bunu gördük. Öyle kimse kendine pay çıkarmasın. Sonra belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmasını kabul edemiyorum” sözlerinin sonuca etki ettiği kaydedildi.

CHP’de en kritik kent olan İstanbul’da önceki gün gerçekleşen kongre tüm dengeleri değiştirdi. Kurultaya 196 delege gönderecek İstanbul’da değişimcilerin adayı Çelik 342 oy alırken rakibi Canpolat ise 310 oyda kalmıştı.

ARTIK BAŞA BAŞ

Değişimcilerin il kongrelerini değerlendirirken kullandığı “Sonuçlar çok yakın” ifadelerini bugüne kadar reddeden genel merkez yönetimi, İstanbul yenilgisinin ardından benzer görüşler dillendirmeye başladı.

Eylül ayında başlayan il kongreleri kapsamında bugüne kadar 68 kongre gerçekleştirildi. Değişimciler, 26 ili kendilerinin, 28 ili genel merkezin kazandığını, 14 ilde ise kurultay delegelerinin ‘eşite yakın’ şekilde bölüştürüldüğünü, delegelerde çok az farkla önde olduklarını bildiriyor. İstanbul dışında Antep, Malatya, Manisa, Rize gibi illeri de değişimciler kazandı.

Genel merkez yönetimi ise başta Ankara ve İzmir olmak üzere önemli büyükşehirleri kazandıklarını anımsatarak, “Sayı epey yakın olsa da

öndeyiz” diyor.

SON KONGRELER

CHP İl Kongreleri 17 Ekim’de sona erecek. Bu kongreler ve tarihler şöyle:

13 Ekim: Bartın, Iğdır

14 Ekim: Dersim, Van

15 Ekim: Ağrı, Bolu, Çanakkale, Düzde, Çankırı,

Kastamonu, Sakarya, Sinop

17 Ekim: Bitlis