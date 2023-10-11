Yandaş için değil halk için bütçe

AKP iktidarı 2024 mali yılı bütçesini TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor. Ekonomik krizin temel ihtiyaçları bile karşılamayı imkânsız hale getirdiği günlerde "Yandaş için değil halk için bütçe" talepleri dillendiriliyor.

Hüseyin ŞİMŞEK

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2024 Yılı Bütçe Teklifi’ni gelecek hafta TBMM Başkanlığı’na sunacak. Saray’ın yeni bütçesinin, tıpkı önceki bütçe tekliflerinde olduğu gibi israf harcamaları, KÖİ projeleri ve geçiş garantili projeler için hazırlandığını bildiren muhalefet, “Halk için bütçe” talebinde bulundu.

Bütçe tekliflerinde gelir getirici kalemler yerine daha çok beton, savunma sanayii ve yandaş şirketlere yönelik harcama kalemlerine yoğunluk veren iktidar partisinin yeni bütçe teklifi öncesinde BirGün’e konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Milletvekilleri, “Sermaye için değil vatandaş için bütçe hazırlanması gerektiğini ancak bunun mevcut iktidar tarafından yapılmayacağını bildiklerini” söyledi. Komisyonun CHP’li Üyesi Cavit Arı, iktidarın 21 yıldır “paraya para kazandırdığını” ve "zengini daha da zengin hale getirdiğini" bildirdi. “Tarımsal üretim, teknoloji, sanayi olması gerektiği gibi değil. Katma değeri yüksek ürünler desteklenmiyor. Bunun yerine israf harcamaları her yıl artıyor” diyen CHP’li Arı, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Üretim olmazsa istihdam olmaz, gelir olmaz. İktidarın bütçe anlayışı genelde üretimden çok tüketime yönelik. Kur korumalı sistem, silinen alacaklar, kamu özel işbirlikleri ile geçiş garantili projelere gidiyor paralar. Oysa ekonomi demek, toplanan vergileri buralara harcamak demek değildir. Üretim ekonomisi ile vatandaşı kalkındırmak gerekiyor.”

HERKES KÖTÜ DURUMDA

“Emeklinin refah seviyesini yükseltecek bir gelire kavuşturulması gerekiyor. İktidara son seçimlerde destek olan emekliler şimdi cezalandırılıyor. Oysa can çekişiyorlar. Bu şartlarda geçinmek mümkün değil. Asgari ücret seviyesinde gelir elde edenlerin durumu ortada. Tarımdan sanayiye, esnaftan emeklisine herkes kötü durumda. İnsanları en azından daha rahat koşullarda yaşayabileceği bir ülke haline gelmeliyiz. Betona değil insana yatırımı öncelemeliyiz.”

ÜRETENE DESTEK YOK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun YSP'li Üyesi Mehmet Rüştü Tiryaki de iktidarı uyardı. İktidarın bütçe tekliflerinde ekonomik durumu kötü olanları değil, iyi gelire sahip olanları öncelediğini bildiren Tiryaki, “Bugüne kadar bütçelerin büyük bir bölümünde savaş teçhizatlarına, inşaat sektörüne ayırdılar. Bunlar, özellikle faizlerden sonraki en büyük kalemler. Emekçilere, üretene, çiftçiye destek yok. Bu bütçenin diğerlerinden farklı olmasını düşünmemiz için bir neden de yok” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 40 gün, TBMM Genel Kurulu’nda ise 12 gün sürecek bütçe maratonu sırasında iktidarın “halka yönelik tüm talepleri reddedeceğini” ifade eden Tiryaki, “Bütçe bir haktır. Halkın bütçesini halkın temsilcileri yapmalı ama bunun yerine müdahale hakkımız engelleniyor, hiçbir önerimiz kabul edilmiyor. Bu konudaki mücadelemizi, halkın bütçesi olmasına yönelik taleplerimizi kesintisiz bir şekilde dile getireceğiz” diye konuştu.