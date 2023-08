Liverpool, Wataru Endo'yu kadrosuna kattı

Liverpool, Stuttgart'tan Japon futbolcu Wataru Endo'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Endo uluslararası izin ve çalışma izni başvurusuna tabi uzun vadeli bir sözleşme için anlaşma imzaladı" bilgisi verildi.

30 yaşındaki orta saha futbolcusu, kulübün internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Şu anda çok mutluyum ve Liverpool'da büyük bir kulübe katılacağım için çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

İngiliz medyasına göre, 19 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Japon futbolcunun Liverpool ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

We have agreed a deal to sign @wataru0209 from VfB Stuttgart on a long-term contract, subject to international clearance and work permit application 🙌🔴