Stamford Bridge’te Liverpool’a tek puan

Ağustos ayının ikinci cuma günü açıldı 2023–24 Premier Lig sezonu, 32. yaşını kutlayacak, nice senelere. Son üç sezonun şampiyonu Manchester City yeni sezonu da şampiyon olarak tamamladığı takdirde Ada futbolunun en üst liginin 125 senelik tarihinde arka arkaya dört şampiyonluk kazanan ilk kulübü olacak, rekabeti seven bir futbolsever olarak gerçekleşmemesi temennisiyle. Sezonda devre arası 14-30 Ocak tarihleri arasında, devre arası verilen üçüncü sezon. Yaz transfer döneminin 14 Haziran’da başlamıştı, 1 Eylül’de saat 23:00’te sona erecek. Bu yazının yazıldığı saatlerde transfer döneminin en çok harcayanı Arsenal, Londra’nın ‘Topçuları’ yeni transferlere 200 milyon sterlin harcarken 22 milyon gelir elde ettiler, net harcamaları 178 milyon sterlin. Onları net 143 milyon sterlinle Manchester United ve 110 milyon sterlinle Tottenham Hotspur takip ediyor. Kuzey Londra takımın büyük golcüsü, kaptanı Harry Kane yeni sezonda takımda olmayacak, 11 yaşında alt yapısında başladığı takımda 30 yaşına bastığı zamanlarda 320 lig maçında kaydettiği 213 golle ayrıldı, özlenecektir sanırım. Transfer döneminin sessiz takımı West Ham, Ajax’ın Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez’i 35 milyon sterlin karşılığında kadrosuna dahil etti. Declan Rice’ın satışından kasalarına 102,7 milyon sterlin girdi ama oyuncunun yeri zor dolar, sevdalıları endişelidir muhtemel…

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Londra pazarında transfer döneminde orta sahasının neredeyse tamamını kaybeden Liverpool, Chelsea deplasmanında. Fabinho, Jordan Henderson, James Milner, Naby Keita ve Alex Oxlade-Chamberlain takımdan ayrılırken, Brighton’dan Dünya Kupası kazanan Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister’ı 35 milyon sterlin, Dominik Szoboszlai’i, RB Leipzig’den 60 milyon sterlin karşılığında takıma kattılar. Kırmızılar, son 10 sezonun hiçbirinde açılış maçını kaybetmedi (8G, 2B), son mağlubiyetleri 2012’de West Bromwich Albion’a karşı 3-0’lık skorla. Chelsea sezonun açılış maçında Liverpool’u en son 1937’de konuk etmiş, iki takım arasında son dört karşılaşma 0-0 bitti. Jurgen Klopp’un takımı geçen sezon Premier Lig’de sekiz deplasman maçını kaybetti, önceki üç sezonun toplamı. Ev sahibi Chelsea rakibin orta saha zaafını düşünerek 3-5-2 dizilişinde, orta sahada James, Gallagher, Fernandez, Chukwuemeka, Chilwell, ileri uçta Sterling, Jackson. Misafir Liverpool 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo, ileri uçta Salah, Jota, Diaz. Oyuna ofansif başlıyor Liverpool, henüz 2. dakikada Mac Allister’ın ortasında Jota’nın kafa vuruşuyla yokluyor rakip kaleyi. 4. dakikada Chelsea’de sarı kartı gören Chukwuemeka. 10’da maçın ilk kornerini sağdan kullanıyor Chelsea, akabinde Liverpool atağında Salah’ın vuruşunda direkler gole izin vermiyor. İlk 15 dakikada Liverpool orta sahasında çalışkanlığıyla göze batan Szoboszlai. Chelsea rakip savunmanın sağında etkili, 16’da Sterling ortalıyor, Jackson’dan önce savunma müdahale ediyor. 18’de öne geçiyor Liverpool, Mac Allister’ın başlattığı atakta Salah sağdan üçlü savunmanın arkasına enfes kesiyor, Diaz kayarak topu ağlara gönderiyor. İki takım arasında golsüz berabere biten son dört maç ve 483 dakika sonra ilk gol. 24’te Chelsea atağında Jackson’un vuruşuyla rakip kaleyi deniyor Chelsea, pozisyon üretmekte zorlanıyor mavili takım. 27’de ikinci golü buluyor Liverpool, Alexander-Arnold’un asistinde Salah enfes bitiyor ama VAR’dan ofsayt kararı çıkıyor. Devrenin son bölümünde beraberlik için yükleniyor Chelsea, 37’de soldan Chilwell’in ortaladığı topa son dokunan savunmadan gelen Disasi. İki dakika sonra Fernández’in savunma arkasına pasında Chilwell topu ağlara gönderiyor ama VAR’dan bir kez daha ofsayt kararı çıkıyor. Liverpool’un topa yüzde 37 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi altı kez yokladığı altı dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

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2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de sağdan kullandığı kornerden Van Dijk’ın soldan vuruşuyla gole yaklaşıyor Liverpool, Chelsea kalesinde yeni transfer Sanchez yan toplarda geçit vermiyor. 53’te Liverpool kornerinde Jackson’un eline çarpan top kornere çıkarken VAR’dan penaltı kararı çıkmıyor, karar tartışmaya açık. 55’te soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Chelsea, solda Chilwell etkili oyuncuları. 66’da Liverpool’da iki değişiklik geliyor, Jota ve oyundan düşen Gakpo’nun yerlerine Nunez ve Jones sahada. 68’de Liverpool savunmasının sağında sarı kartı gören Alexander-Arnold. 71’de Chelsea atağında Jackson’un soldan vuruşunda gole izin vermiyor Alisson, Liverpool savunmasının sağındaki boşluklar hocaları Klopp’u düşündürüyordur muhtemel. 75’te Chelsea’de James’in yerine Gusto sahada. Akabinde Liverpool’da gole en yakın oyuncuları Salah yerini Elliott’a bırakıyor. 81’de Chelsea’de Sterling’in yerine Mudryk giriyor. 5 dakika uzatılan maçta Liverpool Nunez ile gole yaklaşıyor, kalan dakikalarda başka gol olmayınca 40.096 taraftarın şahitliğinde takımlar puanları paylaşıyor. Liverpool’un defansif orta saha oyuncusuna ihtiyacı aşikâr, Mac Allister orada oynamak istemiyor o bölgeye takviye şart. Chelsea’ye gelince, Mauricio Pochettino için deneme-yanılma zamanları, kadroyu şekillendirmek için zamana ihtiyacı var. Her iki takımın da kadrosunda çok sayıda genç oyuncu olması gelecek adına olumlu. Maçın adamı Chelsea ataklarına yön veren Enzo Fernandez.