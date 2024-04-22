Federasyon Kupası: İlk finalist Manchester City

Futbolun en eski kupasında, baharın kapıda olduğunu hatırlatan zamanlarda görkemli Wembley Stadı’nda yarı final maçları. Wembley Park metrosundan stada kısa yürüyüşte iki takım taraftarları, gencinden yaşlısına, adına futbol dediğin oyun kadın ve çocuklarla güzel. Stadın dışında maç günlerinin geleneği hamburger arabaları, inanması güç ama hamburger 11-14 sterlin arasında. Endüstriyel futbolun mirası. Şimdilerde tarih olmuş Highbury’de ilk sezonluk biletim 80 sterlin civarındaydı, değişen zamanların göstergesi sanırım. Dönelim maça, yarı finalin ilk maçında Şampiyonlar Ligi’ne kötü kullandığı penaltılar sonrası havlu atan Manchester City sezonun hüsran takımı Chelsea karşısında. City adına büyük kupanın kaybını telafi fırsatı, maçtan önce hocaları Pep Guardiola, Real Madrid karşısında ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ama kazanamadıklarını dile getiriyor ve devam ediyor: “Üzülecek zamanımız yok, Şampiyonlar Ligi’nden elendiğimizi kabullenecek, kalan maçlara odaklanacağız.” Chelsea’nin hocası Mauricio Pochettino ise Wembley’de çok güzel anıları olduğunu, hayalinin bir gün bu statta kupa kaldırmak olduğunu, maçı kazanıp finale çıkmaya odaklandıklarını dile getiriyor. İki takım bu sezon ligde iki kez karşılaştı, 4-4 ve 1-1’lik sonuçlarla sahadan ayrıldı. 2023 Ocak ayında Federasyon Kupası’nda karşılaştıklarında City sahadan 4-0 üstünlükle ayrıldığını, son 10 maçta Chelsea karşısında 16 gol kaydettiklerini hatırlatalım…

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Manchester City 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Silva, Rodri, ileri uçta Foden, De Bruyne, Grealish, ileri uçta gol umutları Alvarez. Takımın golcüsü Haaland sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Chelsea aynı dizilişte, orta sahada Caicedo, Fernandez, ileri uçta Gallagher, Palmer, Madueke, önlerinde golcüleri Jackson. İlk bölümde kısa paslarla oyunu geriden kuruyor Chelsea. City’nin topa sahip olduğu anlarda beşerli iki set halinde kapanıyor Chelsea. İlk 15 dakikanın sonunda City’nin topla oynama oranı yüzde 58 ama rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 2 takımın da orta sahayı çabuk geçtiği dakikalarda City gole yaklaşıyor, 22’de Grealish’in soldan ortasında Alvarez net fırsattan yararlanamıyor, Haaland’ın yokluğunda 19 numara takımın gol umudu. Temponun hiç düşmediği, topun 2 kalede mekik dokuduğu dakikalarda bir fırsatı daha harcıyor Chelsea, Madueke’nin sağdan ortasında Jackson’dan önce topa müdahale ediyor City savunması, Chelsea’de gol vuruşlarında etkili 9 numara eksikliği aşikâr. Real Madrid karşısında 4 gün önce zorlu 120 dakika geçiren City yorgun göründüğü maçta geniş alanlarda açıklar veriyor. 45’te Chelsea orta sahasında De Bruyne’a müdahalesi sonucu sarı kartı gören Caicedo. City’nin topa yüzde 63 sahip olduğu, rakip kaleyi 5 kez yoklayıp isabetli vuruşunun bulunmadığı devre golsüz kapanıyor.

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2. devrenin başında City savunmasında Stones’un yerine Dias sahada. 55’te Chelsea atağında soldan Palmer’ın kullandığı duran top ceza sahasında Grealish’in koluna çarpıyor, pozisyonda oyuncunun kolu kapalı gibi görünse de topa doğru hareket ediyor, pozisyon penaltıya yakın ama VAR’dan penaltı kararı çıkmıyor. Akabinde City’de sarı kartı gören Alvarez. Haaland’ın yokluğunda gol vuruşlarında etkisiz City. 65’te City’de sakatlanan Grealish’in yerini Doku alıyor. 4 dakika sonra gole yaklaşıyor 11 numara, vuruşunu ayaklarıyla çeliyor Petrovic, 24 yaşındaki 1.94’lük Sırp kaleci takımın iyilerinden. 72’de Chelsea savunmasının sağında Gusto’nun sakatlığı nedeniyle duruyor oyun, akabinde sahaya dönüyor 27 numara. 79’da Chelsea’da etkisiz Madueke ve Gusto yerlerini Mudyrk ve Disasi’ye bırakıyor. 84’te futbolun altın kuralı işliyor, atamayana atıyorlar. Oyuna girdikten sonra takımını hareketlendiren Doku’nun başlattığı atakta De Bruyne soldan enfes kesiyor, Petrovic’in dokunduğu topu arka direkte sağ alt köşeden ağlara gönderen Silva, City öne geçerken golün olduğu kale arkasını dolduran City taraftarlarının sevinci görülmeye değer. O dakikaya kadar sahayı daha iyi parselleyen, daha iyi görünen, daha çok pozisyona giren Chelsea kaçırdığı fırsatlara yanıyor. 88’de Cucurella ve Fernandez yerlerini Chilwell ve Sterling’e bırakıyor. 8 dakika uzatılan maçın uzatma dakikalarında sinirler gerilirken oyun sertleşiyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 80.902 taraftarın şahitliğinde tek golle kazanıp finale yükseliyor City, Chelsea net fırsatlarda yararlanamadığı yarı finalde kupaya havlu atıyor. Maç sonu basın toplantısında Pep Guardiola, yoğun fikstürden şikâyet ederken takımının yorgun olduğunu, futbol oynamak istediklerini, futbol oynamayı sevdiklerini dile getiriyor ve ekliyor: “Ama bu kadarı da fazla. Coventry, United ve Chelsea Şampiyonlar Ligi’nde oynamıyor. Onlar bir gün daha dinlenme fırsatı bulurken dört gün önce Şampiyonlar Ligi’nde oynayan biz neden United ve Coventry’den önce oynuyoruz? Bugün oynamak kabul edilemez.” Naçizane görüşüm şikâyetinde haklı olduğu, kupalarda yer almayan takımların yarı finalin ilk maçında oynaması yönünde.

Maçın adamı: Yaratıcılığı, goldeki payıyla Kevin De Bruyne.