Premier Lig Seyir Defteri: Kuzey Londra derbisinde üç puan Arsenal’in

Nisan ayını geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda, Premier Lig’de bitime dört maç kala şampiyonluğun üç adayı kayıpsız maçlar hedefinde. 3. sıradaki Liverpool’un son altı maçta kaybettiği on puandan sonra şansı iki rakibine kıyasla daha az, malum iki rakip doludizgin. Geçenlerde Liverpool’un Everton karşısında iki farkla kaybettiği maçtan sonra kaptanları Van Dijk, takım arkadaşlarını eleştiriyor, Sky Sports’a verdiği maç sonu röportajında, “Gerçekten kazanmak istiyorlar mı?” diye soruyordu. Velhasıl Nisan herkese mutluluk getirmiyor, Liverpool’un şampiyonluk umudu muhtemel başka bahara…

Nisan ayının son Pazar günü ligin zirvesindeki Arsenal sevilmeyen komşu Tottenham Hotspur deplasmanında. Ev sahibi, rakibine karşı son altı maçın sadece birini kazanabildi. Ancak Tottenham, Arsenal adına zor deplasman, son 15 Tottenham deplasmanının sadece ikisinden galibiyetle ayrıldılar. Arsenal ligin formda takımı, bu sezon ligde 16 maçta kalelerini gole kapattılar, Chelsea’ye karşı hafta ortası aldıkları galibiyet, sezondaki 24. galibiyetiydi; 34 maç sonunda daha önce üç sezonda bu sayıyı yakaladılar. Takımın yükseleni kaptanları Martin Odegaard, son altı deplasman maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (üç gol, üç asist). Rakip Tottenham ligin istikrarı arayan takımlarından, Tottenham Hotspur Stadı’nda üst üste beş maçlık galibiyet serisinin ardından ligde sahalarında oynadıkları son dört maçın üçünü kazanamadılar (1B, 2M). Son maçta Newcastle’a karşı aldıkları 4-0’lık yenilgi, bir yıl önce St James’ Park’ta aldıkları 6-1’lik yenilgiden bu yana ligde en ağır yenilgisi oldu. Tottenham’ın son maçtaki 4-0 yenilgisinin ardından 15 gün mola aldığını, Arsenal’in o sürede dört maç yaptığını hatırlatalım.

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Hojbjerg, Bentancur, ileri uçta Kulusevski, Maddison, Werner, önlerinde golcüleri Son Heung-min. Misafir Arsenal 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Odegaard, Partey, Rice, ileri uçta Saka, Havertz, Trossard. İlk bölümde iki takım da oyunu geriden kurarken rakip savunma arkasına paslarla pozisyon üretme çabasında. 4. dakikada Arsenal savunmasının önünde Partey topu kaybediyor, ancak pozisyon üretemiyor Tottenham. 10’da Arsenal atağında Partey’nin düşürülmesiyle kazanılan duran topu kullanan Odegaard barajı geçemiyor, akabinde Tottenham atağında Maddison’un vuruşu isabetsiz. 15’te sağdan Saka ile kullandığı ilk kornerinde golü buluyor Arsenal, Hojbjerg’in ters kafa vuruşu kendi kalesinde ağlarla buluşuyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 64 oranında sahip olan Tottenham rakip kalede pozisyon üretemiyor. 20’de soldan kullandığı duran topta gole yaklaşıyor Tottenham, Romero’nun kafa vuruşunda direkler gole izin vermiyor. Geriye düştükten sonra baskıyı artırıyor ev sahibi, 22’de beraberliği yakalıyorlar, ancak pozisyonda Van de Ven ofsayt, ev sahibi tribünlerin sevinci kursağında kalıyor. 27’de farkı ikiye çıkartıyor Arsenal, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Havertz’in enfes pasını önce kontrol edip, sonra sol köşeye plaseleyen Saka, pozisyonda Tottenham savunmasının solunda Davies rakipten ve toptan uzakta. 31’de Tottenham’da sakatlanan Werner yerini Johnson’a bırakıyor. 38’de fark üçe çıkıyor, Rice’ın soldan kullandığı kornerde Havertz altı pasta demarke pozisyonda kafayı vuran oyuncu, Tottenham savunmada dağınık. Arsenal’in topa yüzde 30 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dört kez yoklayıp duran toplardan iki gol bulduğu altı dakika uzatılan devre üç gollü üstünlüğüyle tamamlanıyor.

2. devrenin başında Tottenham’da Bentancur’un yerine Sarr sahada. 48’de Arsenal’in kullandığı duran topta Tomiyasu’nun kafa vuruşu az farkla dışarda. Üç dakika sonra Tottenham atağında Kulusevski’nin sağdan ortasında Romero’nun kafa vuruşu isabetsiz, o dakikaya kadar Arsenal savunmada zorlanmıyor. 53’te Arsenal atağında mutlak golü çıkartıyor Tottenham kalesinde Vicario; Tomiyasu soldan kesiyor, Saka’nın yakın mesafeden volesini ayaklarıyla çıkartıyor 13 numara. 56’da soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Tottenham, golcüleri Son o dakikaya kadar suskun. 62’de sağdan kullandığı kornerde pozisyon bulamıyor Arsenal, akabinde Arsenal’de Trossard yerini Martinelli’ye bırakıyor. Tottenham’da Maddison ve Hojbjerg’in yerine Richarlison ve Bissouma sahada. 65’te farkı ikiye indiriyor Tottenham, Arsenal kalesinde Raya’nın rakibine pas verir gibi hediye ettiği pozisyonda Romero yakın mesafeden topu ağlara gönderirken skor 3-1’e geliyor. O hediye gol kaderlerine teslim olmuş görünen Spurs taraftarını ve oyuncularını uyandırırken kenarda Arteta yenilen basit gole kızgın. 73’te Arsenal atağında Martinelli’den önce savunmada topa müdahale eden Bissouma golü önlüyor, üç dakika sonra Tottenham’da sarı kartı gören Kulusevski. 81’de aynı akıbeti paylaşan takım arkadaşı Davies. 83’te Arsenal’de sarı kartı gören Partey. 85’te Davies Arsenal ceza sahasında Rice’ın müdahalesiyle yerde kalıyor, VAR’ın uyarısı sonrası verilen penaltıyı gole çeviren Son, skoru 3-2’ye getiriyor. Akabinde Arsenal’de Odegaard’ın yerine Kiwior sahada. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 61.554 taraftarın şahitliğinde 3-2 kazanan Arsenal iki maç fazlasıyla puan farkını dörde çıkarıp liderlini sürdürüyor. Maçtan sonra Arsenal’in 2. golünü kaydeden Bukayo Saka, son 20 dakikada maçı tehlikeye soktuklarını, ancak sonuna kadar savaşarak kazandıklarını, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu, kalan üç maçta sakin oynayıp kazanmaları gerektiğini, hazır olduklarını dile getiriyor.