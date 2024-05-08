Premier Lig Seyir Defteri: Manchester United, Selhurst Park’ta farklı mağlubiyet

Geçenlerde BBC’de okumuştum: Sezonun hüsran takımı Manchester United’ın 846 milyon sterlin değerindeki kadrosunun neredeyse tamamının yaz transferinde satışa çıkarılacağı, kulübün yeni hissedarlarından Sir Jim Ratcliffe’in kulübü yeniden eski şaşalı günlerine döndürmek için yeni yapılandırmaya gideceği, yaz transferinde neredeyse A takım kadrosundaki tüm futbolcular için gelen teklifleri dinlemeye hazır olduğu yazıyordu. Hocaları Erik ten Hag’ın düzenli olarak forma verdiği genç oyuncular Rasmus Hojlund, Kobbie Mainoo ve Alejandro Garnacho’nun satıştan muaf tutulacağı, kaptanları Bruno Fernandes, kaleci Andre Onana ve yakın geçmişte beş yıllık yeni sözleşme imzalayan bek Diogo Dalot’u satmayı ancak gelecek büyük teklifler karşısında düşünecekleri belirtiliyordu. Başarısız geçen sezonların ardından girişilecek bir yeniden yapılandırmaya futbolu bilenlerin itirazı olacağını sanmıyorum. Ancak sorun futbolcularda değil de teknik adamda ise yanlış teşhis yanlış tedaviyi getirir, haliyle planlamayı iyi yapmak gerek…

∗∗∗

Haftanın kapanış maçında bitime dört kala ligde 8. sıradaki Manchester United son 3 maçından 9 puan çıkarmış Crystal Palace deplasmanında. Sezonun ilk maçını Old Trafford’da kazanan Crystal Palace Premier lig tarihinde ilk kez Manchester United’ı aynı sezonda 2 kez yenme hedefinde. United adına Selhurst Park zor deplasman… Kırmızı Şeytanlar, o tarihi statta son 3 maçta sadece 1 gol atabildi. Crystal Palace teknik direktör değişikliğinden sonra yükselişe geçti, onlar adına sezonun en uzun serisi olan son 4 lig maçında yenilmediler (3G, 1B). Takımın son maçlarda parlayan forveti Jean-Phillipe Mateta, yeni hocası Oliver Glasner yönetiminde iç sahadaki 5 lig maçında da gol attı, bu sezon toplamda 7 golü bulunuyor. Manchester United son 6 lig maçından sadece 1'ini kazandı (4B, 1M), haliyle gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılabilme şansı giderek zorlaşıyor. Kırmızı Şeytanlar bu sezon ligde ve kupada 47 maçta kalesinde 77 gol gördü; 1977-78’den bu yana en kötü savunma karnesi…

∗∗∗

Berrak bir Londra akşamında ev sahibi Crystal Palace 3-4-2-1 dizilişinde, orta sahada Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, ileri uçta Olise, Eze, önlerinde son maçların golcüsü Mateta. Misafir Manchester United 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Mainoo, Eriksen, ileri uçta Antony, Mount, Garnacho, önlerinde golcüleri Hojlund. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor mavi kırmızılı Crystal Palace, henüz 2. dakikada soldan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. Beyaz formalı United 3. bölgede topa sahip olduğu anlarda sol kanatta Wan-Bissaka ve Garnocho ile pozisyon üretme çabasında, ancak 2 takım da ilk 10 dakikada pozisyon bulamıyor. 13’te golü buluyor Palace, Olise orta sahadan taşıdığı topta soluyla sağ köşeye yerden vuruyor, United kalesinde Onana uzanmakta geç kalınca top ağlarla buluşuyor, pozisyonda United savunmasının merkezinde Casemiro hantal. Gol ateşliyor ev sahibi tribünleri, Palace ilk 20 dakikada topa yüzde 36 oranında sahip olmasına rağmen gole daha yakın takım. 23’te United savunmasının uzaklaştıramadığı pozisyonda Olise’nin sol çaprazdan vuruşu Onana’da kalıyor, United savunmada dağınık ve agresif rakip karşısında çok top kaybı yapıyor. 26’da Eriksen ile kullandıkları duran topun devamında kornerden topu Palace ağlarına gönderiyorlar ancak pozisyonda Hojlund, Palace kalecisi Henderson’a faul yapıyor, gol geçersiz, kenarda United hocası Ten Hag tepkili ama karar doğru. 34’te United atağında Wan-Bissaka’nın soldan ortasında Hojlund isabetsiz vuruyor, o dakika United’ın rakip kaleyi bulan vuruşunun bulunmayışı gol yollarındaki kısırlığın özeti. 40’da hak ettiği ikinci golü buluyor Palace, United’ın orta sahada kaptırdığı topta Mateta savunmada Evans’ı rahat geçip sol üst köşeye sert vuruyor, United savunmada dağınık, kademede yetersiz, kalecisi vasat. Palace’ın golcüsü Jean-Philippe Mateta, yeni hocası Oliver Glasner'ın evinde oynadığı ilk 6 lig maçının her birinde gol atarak, 1996-97’de Kevin Keegan’ın öğrencisi Alan Shearer’dan (ilk dokuz) bu yana ligde bunu başaran ilk oyuncu oluyor. Palace’ın topa yüzde 38 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 5 kez yokladığı, kalesinde pozisyon vermediği devre 2 gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

∗∗∗

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Palace’ın evinde ilk devreyi 2 farklı üstünlükle kapattığı hiçbir maçı kaybetmediğini hatırlatalım. 50’de Palace atağında Munoz’un sağdan ortaladığı topta Eze’nin plase vuruşu Onana’da kalıyor, Palace adına net gol fırsatı. 51’de maçta ilk kez rakip kaleyi buluyor United, Anthony’nin vuruşunda Henderson gole izin vermiyor. 53’te United’ın kullandığı duran topta Casemiro topu ağlara gönderen oyuncusu, ancak öncesinde pozisyon ofsayt gol geçersiz. 56’da Palace atağında Olise, Eze paslaşmasında 10 numaranın soldan uzak köşeye vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler, Palace’ın çabuk hücum hattı ağır United savunmasına zor anlar yaşatıyor. 56’da arka arkaya kullandığı kornerlerin ikincisinde üçüncü golü buluyorlar, Wharton’un sağdan ortaladığı topta Andersen’in kafa pasını yakın mesafeden ağlara gönderen Mitchell, ev sahibi takım farka koşuyor. 60’ta United’da varlık gösteremeyen Antony yerini Amrabat’a bırakıyor. Manchester United’ın kötü oyununa karşı Palace sahanın her yerinde rakibine üstünlüğü bariz, ev sahibi tribünler çoşkulu. 66’da fark dörde çıkıyor, United savunmasında Casemiro topu kaptırıyor, Munoz’un pasını enfes vuruşla ağlara gönderen Olise, United havlu atıyor. Olise’nin son 13 lig maçında 14 gole doğrudan katkısı bulunuyor (9 gol, 5 asist). 69’da United’da sarı kartı gören Amrabat, pozisyon kırmızıya yakın, Palace’da Mateta ve Hughes yerlerini Edouard ve Riedewald’a bırakıyor. 78’de Palace’ta Clyne’nın yerini 3 aylık sakatlık sonrası sahalara dönen Guehi alıyor. 81’de United’da Hojlund ve Mount’un yerlerini Diallo ve Wheatley’i alıyor. Akabinde Palace atağında Eze’nin ortasında Richards’ın kafa vuruşu Onana’da kalıyor, sonrasında Olise alkışlar arasında yerini Ayew’e bırakıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca rakip kaleyi 18 kez yokladığı maçı 4-0 kazanıp Fulham’ın arkasından 14. sıraya yükseliyor Palace. United’a gelince, sezonda aldıkları 13 yenilgi Premier Lig’de kulüp tarihinin istenmeyen rekoru, 2013-14 ve 2021-22 sezonlarında 12 maç kaybettikten sonra teknik direktör değişikliğine gitmişlerdi. 1989-90 sezonunda 16 maç kaybedip 13. sırada yer aldılar. Maçın adamı Palace’ta iki golle Michael Olise...