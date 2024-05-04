Premier Lig Seyir Defteri: Tottenham Hotspur, Chelsea deplasmanında haneye yine sıfır

Hafta sonunda oynanan Kuzey Londra derbisinde cömert savunmasıyla hayal kırıklığı yaratan, kalesinde gördüğü üç golle üç puanı bırakırken gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi yara alan Tottenham Hotspur bitime beş kala Chelsea deplasmanında. Chelsea’nin rakibe karşı bahtı açık, Batı Londra’nın zenginler kulübü Tottenham’a karşı ligde son 10 maçın sadece birini kaybetti (7G, 2B). Tottenham son 38 Chelsea deplasmanından sadece birini, Nisan 2018’de kazanabildi, o sürede 24 maçtan puansız ayrıldı.

Her ne kadar hocaları Ange Postecoglou’nun göze hoş gelen hücum futbolu taraftarların gönlünü kazanmış olsa da takımın deplasman karnesi düşündürücü, son 10 deplasman maçından sadece ikisini kazanırken dört maçta sahadan yenik ayrıldılar. Takımın son 24 lig maçından sadece ikisinde kalesini gole kapatabilmiş olması savunma zaaflarının özeti, ilk altı içinde yer alan takımlardan Aston Villa ile kalesinde en çok gol gören takım. Takımın belirgin zaafı duran toplar, bu sezon ligde duran toplardan 14 gol yediler (penaltılar hariç), ligdeki en kötü beşinci savunma karnesi. Son dokuz maçta kornerlerden kalelerinde gördükleri altı gol savunma zaaflarının özeti…

Sezona iyi başlamayan Chelsea son maçların yükselenlerinden, şubat ayında Wolves'a karşı aldıkları 4-2'lik yenilgi, tüm kupalarda iç sahadaki 17 maçındaki tek yenilgisi, haliyle maçın favorisi. Pochettino’nun takımının sorunu savunmada, sezonda kalelerinde 59 lig gol gördüler, 1991-92’deki 60 golden bu yana bir sezondaki en yüksek rakam. Baharın geldiğini hatırlatan Mayıs akşamında ev sahibi Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Caicedo, Gallagher, ileri uçta Madueke, Palmer, Mudryk, önlerinde gol umutları Jackson. Misafir Tottenham aynı dizilişte, orta sahada Bissouma, Sarr, ileri uçta Johnson, Kulusevski, Son, önlerinde golcüleri Richarlison. İlk bölümde oyunu kısa paslarla geriden kuruyor mavi formalı Chelsea, Tottenham 3. bölgede baskıda.

Henüz 5. dakikada gole yaklaşıyor Chelsea, Jackson’un rakip savunma arkası koşusunun devamında yerden vuruşu Tottenham kalesinde Vicario’dan dönüyor, dönen topu yakın mesafeden ağlara gönderemiyor Pallmer, maçta ilk net gol pozisyonu. 8’de Tottenham atağında Johnson’un vuruşu rakip savunmanın solunda Cucurella’dan dönüyor, ilk bölümde rakip savunmanın solunu zorluyor misafir takım. 14’te soldan kullandığı maçın ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Chelsea, ilk 15 dakikanın sonunda topa yüzde 45 oranında sahip mavili takım rakip kaleyi üç kez yokluyor. 17’de Cucurella’nın soldan ortasında savunmadan gelen Gilchrist’in vuruşu isabetsiz, geniş alanları etkili kullandığı anlarda pozisyon üretiyor Chelsea, Tottenham savunmasının sağında Porro çabuk hücumculara karşı yalnız kalıyor. 23’te gole yaklaşıyor Chelsea, Madueke sağdan getirdiği topta rakip kaleyi yokluyor, Tottenham savunmada dengesiz.

24’te golü buluyor Chelsea, Gallagher’ın sağdan kullandığı duran topta rakip ceza sahasının solunda Chalobah’ın kafa vuruşu sol üst köşeden ağlara giderken uzun VAR incelemesi sonunda gol kararı çıkıyor ve Chelsea öne geçiyor, Tottenham bir maçta daha duran topta kalesini gole kapatamıyor. 32’de 2. gole yaklaşıyor Chelsea, Mudryk rakip ceza sahasının solundan uzak köşeye enfes vuruyor, top az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor kenarda hocası Pochettino. O dakikaya kadar Chelsea sahayı daha iyi parsellerken ikinci gole yakın takım, Tottenham pozisyon üretmekte zorlanıyor. 38’de Tottenham’ın sağdan kullandığı duran topta Porro’nun arka direğe kestiği topta Romero’nun kafa vuruşu isabetsiz, Tottenham ilk kez gole yaklaşıyor. Devrenin son bölümünde beraberliği yakalama adına yükleniyor Tottenham, 43’te sağdan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. Chelsea’nin topa yüzde 53 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 10 kez yokladığı dört dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle tamamlanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devrenin ilk bölümünde beraberliği yakalama adına yükleniyor Tottenham, 47’de sağdan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. 51’de soldan kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor beyazlı takım, gol için yüklendikleri anlarda geride boşluklar bırakıyorlar. 52’de Chelsea’nin çabuk çıktığı pozisyonda Madueke’nin pasında demarke pozisyonda kötü vuruyor Palmer, 20 numara takımın gole yakın oyuncularından. Tottenham’ın sağ kanadında Johnson topla sıklıkla buluşmasına rağmen final paslarında etkisiz, 61’de Tottenham’da Richarlison, Bissouma ve Sarr yerlerini Bentancur, Hojbjerg ve Maddison’a bırakıyor. O değişiklikler sonrasında Johnson sola, Son merkeze, Kulusevski ise sağa geçiyor. 66’da sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar, 67’de Tottenham’da sarı kartı gören Van de Ven, maçın ilk kartı. 72’de ikinci golü buluyor Chelsea, duran topta Palmer’ın enfes vuruşu direkten dönüyor, rakip savunmadan önce davranan Jacskon topu kafayla sağ köşeden ağlara gönderiyor, pozisyonda Tottenham savunması derin uykuda.

Akabinde Chelsea’de Mudryk’in yerini Casadei alıyor. 78’de Tottenham’da o dakikaya kadar etkisiz kalan Johnson’un yerine Gil sahada. Son bölümde farkı azaltma adına 3. bölgede kalabalık Tottenham ama pozisyon üretiminde kısırlar. Naçizane görüşüm, gol yollarında bu kadar etkisiz bir takımın Avrupa'nın elitleri arasında yer almayı hak etmesi mümkün değil, onlar için en olası hedef gelecek sezon UEFA Kupası’nda mücadele etmek olmalı. 87’de Palmer’ın sağdan kullandığı duran topu kornere çeliyor Vicario, neredeyse her duran topta gole yakın Chelsea. 84’te Chelsea savunmasının sağında Gilchrist yerini Premier Lig’de ilk maçına çıkan Acheampong’a bırakıyor. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 39.086 taraftarın şahitliğinde 2-0 kazanıyor Chelsea, Tottenham ise bir Chelsea deplasmanından daha eli boş dönüyor. Bu sonuçla Tottenham’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı iyice zora girerken, Chelsea 8. sıraya yükselip 6. sıradaki Manchester United ile puan farkını üçe indiriyor. Maçın adamı Chelsea’de sezonda 11. golünü kaydeden Nicolas Jackson...