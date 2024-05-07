Premier Lig Seyir Defteri: Bournemouth karşısında Arsenal kayıpsız

Premier Lig’de bitime üç kala maç fazlasıyla lider Arsenal öğle saatlerinde başlayan maçta evinde Bournemouth karşısında. Mikel Arteta’nın takımı kalan üç maçını kayıpsız atlatıp takipçisi Manchester City’nin puan kaybetmesini bekleyecek. Anlayacağınız ibre Pep Guardiola’nın takımından yana. Arsenal ligin en üretken takımı, yaz transferinde takıma katılan Declan Rice’ın sezon boyunca performansı takımın yükselişinde önemli etkenlerden. Arteta’nın, geçenlerde İngiltere Futbol Yazarları Derneği’nin (FWA) yılın futbolcusu ödülünde Phil Foden'ın ardından ikinci olan Declan Rice hakkında söyledikleri kayda değer: “Takıma katıldığı ilk günden bu yana çok büyük etki yarattı. Harika oyuncu grubuyla çalışıyorum ve hepsi çok destekleyici oldular. Rice, sezon öncesi sekiz dokuz günün ardından sanki üç yıldır buradaymış gibi hissettiğini söylemişti. Takıma katkısı olağanüstü.”

Mayıs ayının ilk Cumartesi günü Arsenal’ın Emirates Stadı’ndaki konuğu Bournemouth. Arsenal bu sezon ligde 25 maç kazandı; kulübün Premier Lig’deki tek sezon rekorunu kırmasına bir maç kaldı. 2024 senesinde 15 lig maçının 13’ünü kazandıklarını, takımının yükseleni Kai Havertz’in ligde son 11 maçta 13 gole doğrudan katkı sağladığını hatırlatalım. Misafir Bournmeouth ligde 10. sırada, bu sezon topladıkları 48 puan kulüp tarihinin elitler ligindeki en yüksek puanı. 13 maçta sahadan üç puanla ayrılırken, altı deplasmandan zaferle döndüler, kulüp tarihinde Premier Lig’de bir sezonda en yüksek galibiyet sayısı. Takımın yükseleni Dominic Solanke'nin Premier Lig'de attığı 18 gol, bir Bournemouth oyuncusunun bir sezonda attığı en yüksek gol sayısı, yaz transferinde taliplileri sıraya girecektir muhtemel.

Yazın kapıda olduğunu hatırlatan aydınlık bir Londra gününde ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Odegaard, Partey, Rice, ileri uçta Saka, Havertz, Trossard. Misafir Bournemouth 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Cook, Christie, ileri uçta Semenyo, Scott, Kluivert, önlerinde golcüleri Solanke. 26 numaralı forvetleri Enes Ünal yedek kulübesinde başlıyor maça. Maça iştahlı başlıyor sarı siyah formalı Bournemouth, henüz ilk dakikada soldan kullandıkları duran top Arsenal kalesinde Raya’da kalıyor. Akabinde baskıyı kuruyor Arsenal, rakip ceza sahası çevresinde oyuna genişlik kazandırarak pozisyon üretemeye çalışıyorlar. 6’da sağdan Saka ile kullandığı maçın ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyorlar, Bournemouth takım halinde savunmada. Arsenal’ın baskıyı artırdığı anlarda, 8’de Saka’nın vuruşu kalabalık rakip savunmadan dönüyor, dört dakika sonra 7 numaranın sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor oyun, sonra sahaya dönüyor Arsenal’ın parlayanı. İlk 15 dakikada Arsenal’ın topla oynama oranı yüzde 74, rakip kaleyi yedi kez yokluyorlar. 20’de sağdan Saka’nın kornerinde gole yaklaşıyorlar, akabinde Bournemouth’da sarı kartı gören Scott. 19 ile 23. dakika arası ev sahibinin topla oynama oranı yüzde 96 ancak aradıkları golü bulamıyorlar. 25’te Arsenal atağında Havertz’in rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekliyor ev sahibi tribünler ancak karar Bournemouth lehine çıkıyor, karar doğru. 27’de Arsenal atağında Partey’nin sağ köşeye giden vuruşunda gole izin vermiyor Bournemouth kalesinde Travers, ev sahibi oyun olarak çok üstün ama o dakikaya kadar skora yansıtamıyor. 38’de net fırsattan yararlanamıyor Arsenal, Odegaard’ın enfes ortasını kafayla indiriyor Havertz, Rice’ın volesi isabetsiz, kaçan gole hayıflanıyor kenarda hocası Arteta. 42’de Arsenal atağında Odegaard’ın savunma arkasına enfes pasında Havertz rakip ceza sahasında kaleci Travers’ın müdahalesi sonucu yerde kalıyor, VAR’dan çıkan penaltıyı gole çeviren Saka ve bu golle ev sahibi tribünler yıkılıyor. Arsenal’in topa yüzde 64 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 16 kez yokladığı dört dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle tamamlanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de nadir Bournemouth atağında Christie’nin sağdan ortasına kimse dokunamıyor, ilk bölümde 3. bölgeye kalabalık çıkıyor misafir takım. 49’da Arsenal atağında rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Havertz’in enfes pasında kaleci Travers’ı geçemiyor Saka, Arsenal ikinci gole yakın. Üç dakika sonra Odegaard yerden vuruşla yokluyor rakip kaleyi, Travers gole izin vermiyor. 53’te Bournemouth atağında Solanke sol çaprazdan yokluyor rakip kaleyi, top Arsenal kalesinde Raya’da kalıyor. 58’de soldan kullandığı kornerde Gabriel’in kafa vuruşundan sonuç alamıyor Arsenal, Bournemouth bu devrede yaptığı ani ataklarda tehlikeli. 60’ta Arsenal’de sarı kartı gören Havertz. 63’te Kluivert ile kullandığı duran topta rakip kaleyi bulamıyor Bournemouth, dakikalar ilerledikçe ev sahibi tribünlerde endişe artıyor. 67. dakikaya gelindiğinde 2. devrede Bournemouth’un 5 gol denemesine karşı Arsenal 4’te kalıyor. Ev sahibi tribünlerde endişenin arttığı dakikalarda fark ikiye çıkıyor, Odegaard’ın başlattığı atakta Rice’ın enfes pasını rakip ceza sahasının solundan yerden vuruşla ağlara gönderen Trossard, Emirates rahatlıyor, pozisyonda Declan Rice’ın katkısı büyük. 71’de Bournemouth’ta Scott yerini Billing’e bırakıyor. 73’te topu Arsenal ağlarına gönderiyor Bournemouth, uzun VAR incelemesi sonucu pozisyondan faul kararı çıkıyor, karar tartışmaya açık. Akabinde Arsenal atağında Odegaard müsait pozisyonda kaleyi bulamıyor, takımı adına net gol fırsatı. 80’de Bournemouth’ta Enes Ünal, Senesi’nin yerine sahada. 80’de Arsenal’de Trossard yerini Martinelli’ye bırakıyor. Oyuna girdikten hemen sonra rakip ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle yerde kalıyor 11 numara ancak VAR’dan penaltı kararı çıkmıyor, karar doğru. 84’te Bournemouth’da sarı kartı gören Smith. 85’te Arsenal’de Saka’nın yerini Jesus alıyor. Sekiz dakika uzatılan maçta skoru Rice belirliyor, 90+7’de Jesus’un pasında ceza sahasının sağından uzak köşeye sert vuruyor, Arsenal farkı üçe çıkartıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki maç fazlasıyla puan farkını dörde çıkartıyor Arsenal, Manchester City ‘nin puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk Emirates’e yakın, oynadıkları futbolla hak ediyorlar. Maçın adamı Declan Rice, sezonda 7 gol kaydederken 9 asist yaptı, Arsenal’de sezonun oyuncusu.