Premier Lig Seyir Defteri: Etihad’da Manchester City: 0 – Arsenal: 0, kazanan Liverpool

Son şampiyonluğunu 2003-04 sezonunda kazandı Arsenal, sonrası ummak ve beklemekle geçen sezonlar. 1996’dan beri takımın teknik direktörlüğünü yapan, ilk dokuz sezonunda ligi 2. sıranın altında bitirmeyen Arsene Wenger kötü geçen zamanlardan sonra 2018’de kulüpten ayrılıyor, yerine gelen Unai Emery ancak bir sezon dayanabiliyordu. 2019’un Aralık ayında görevi devraldı Mikel Arteta, 2011-16 arasında takımla 110 maça çıkmış, aktif futbol kariyerinin sonrasında 2016’nın yazında Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak Manchester City’nin teknik ekibine katılmış futbol adamı. Arsenal’in başında teknik direktör olarak sahaya çıktığı zamanlarda konuşmasını hatırlıyorum; “Futbolcularımın sorumluluk almasını istiyorum, kulübe tutku ve enerji katan futbolcular istiyorum” diyor ve devam ediyordu: “Buna inanmayan veya kulübe olumsuz etkisi olan hiçbir futbolcu Arsenal için yeterli değildir.” Sonrasında yıldız olarak görülen ancak aldığının karşılığını veremeyen nicesiyle yolları ayırdı İspanyol futbol adamı, ilk çırpıda akla gelenler: Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette. Gidenlerin yerine formayı kapan gençler Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard ile yükselişe geçti Arteta’nın yarattığı takım, bu sezon 28 maç sonunda liderlik koltuğuna otururken 70 golle ligin en golcü takımı oluyordu. Guardiola ve Arteta kıyaslamasında benzerlikler kayda değer, her ikisinin de Barcelona akademisi La Masia'dan etkilendiği aşikâr, takımları üç stoper ve iki orta saha oyuncusuyla kuruluyor, topu kaybettiklerinde en kısa sürede geri kazanmayı, topa sahip olmayı, yüksek tempoyla pas trafiği yaratmayı, oyunu domine etmeyi seviyorlar. Kenar yönetiminde davranışları benzer, tutku ve enerji dolu, önemli kararlar alırken korkusuz, ikisi de yenilgiyi kabullenmekte zorlanıyor…

Mart ayının son gününde lider Arsenal şampiyonluk yolundaki en önemli iki rakibinden biri, Manchester City deplasmanında. Arsenal’in rakibi karşısında bahtı kapalı, Ekim soğuğunda Emirates’te üç puanı kaparken City’nin art arda 12 maçlık galibiyet serisine son vermişti kırmızı beyazlılar, deplasmanda üç puan kapmaları durumunda 2007-08 sezonunda sonra ilk kez Manchester City’i ligde aynı sezonda iki maçta devirmiş olacaklar. Ancak Arsenal adına Manchester City zor deplasman, Guardiola’nın takımı Etihad’da tüm kupalarda 38 karşılaşmanın 33’ünü kazandı, 5’ini beraberlikle tamamladı. Mavi beyazlıların evlerinde son 57 maçın her birinde gol atarak kulüp tarihinin rekorunu kırdığını hatırlatalım. Ancak City, bu sezon ligde ilk beşte yer alan takımlara karşı oynadığı maçların beşinde de galibiyet alamadı. (3 beraberlik, 2 yenilgi). Arsenal 2024’ün fırtına takımı, yeni senede oynadıkları sekiz lig maçında puan kaybetmezken 33 gol atıp kalelerinde ve sadece 4 gol gördüler. Mikel Arteta'nın takımı, Premier Lig’de deplasmanda oynadığı son üç maçın her birinde beş veya daha fazla gol attı.

Şampiyonluğun diğer adayı Liverpool’un geriye düştüğü maçta Brighton’ı 2-1 devirip liderliğe yükselmesinin hemen sonrasında Arsenal, Manchester City karşısında. Ev sahibi Manchester City 4-1-4-1 dizilişinde, savunmada Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, önlerinde Rodri, ileri uçta Silva, De Bruyne, Kovacic, Foden, önlerinde golcüleri Haaland. Misafir takım Arsenal 4-3-3 dizilişinde, savunmada White, Saliba, Gabriel, Kiwior, orta sahada Odegaard, Jorginho, Rice, ileri uçta Saka, Havertz, Jesus. İlk bölümde rakibe 3. bölgede baskıda Arsenal, 3. dakikada sağdan kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor City, akabinde soldan kullandıkları ilk kornerden sonuç alamıyorlar. Maça daha iyi başlayan, orta sahada agresif ev sahibi ancak 7’de gole yaklaşıyor Arsenal, White’ın sağdan ortaladığı topta uzak direkte Jesus’un vuruşu isabetsiz, takımı adına net gol fırsatı. Rakibin topa sahip olduğu anlarda takım halinde alan savunmasıyla geride boşluk bırakmıyor Arteta’nın takımı, ilk 15 dakikanın sonunda City’nin topa sahip olma oranı yüzde 65. 16’da soldan kullandığı kornerde Ake’nin kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor City, top Arsenal kalesinde Raya’da kalıyor. Akabinde sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Arsenal, bu sezon duran toplardan en fazla gol bulan takım. City’nin gol için yüklendiği anlarda çabuk hücumlarda Saka ile etkili olmaya çalışıyor Arsenal, 22 dakikanın sonunda City’nin 3. bölgede başarılı pas sayısı 58, Arsenal takım halinde savunmada. 26’da City’de sakatlanan Ake’nin yerine savunmada Lewis sahada. İlk 30 dakikanın sonunda iki takımın da rakip kaleyi bulan birer vuruşu bulunuyor, 31’de Arsenal atağında Jesus’un vuruşuyla gole yaklaşıyor Arsenal, atağa çıktığı anlarda sağda White ve Saka ile etkili kırmızı beyazlılar. Devrenin son bölümünde baskıyı artıyor City ancak kalabalık rakip savunma karşısında pozisyon üretemiyorlar, 40’ta Akanji’nin ortasında Rodri’nin kafa vuruşu isabetsiz. City’nin topa yüzde 71 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 3 kez yokladığı, iki dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de City atağında Lewis’in yarattığı pozisyonda Kovacic’in vuruşu az farkla dışarda, ev sahibi ilk devrede olduğu gibi oyunu rakip alana yıkıyor ilk bölümde. 52’de gole yaklaşıyor Arsenal, rakip savunma derinliğinin kaybolduğu pozisyonda sağdan Saka ortalıyor, kalabalık savunma arasında dokunamıyor Jesus. Arsenal’in ön alan baskısını artırdığı dakikalarda oyunu geriden kurmakta zorlanıyor City, oyun kurucuları De Bruyne boş alan bulmakta zorlanıyor. 60’ta kullandığı duran toptan sonuç alamıyor City, akabinde Foden ve Kovacic’in yerlerine Doku ve Grealish sahada. Bu değişiklerle Silva orta sahaya geçerken, Doku sağda, Grealish solda görev alıyor. 66’da Arsenal’de Partey ve Tomiyasu, Kiwior ve Jorginho’nun yerlerini alıyor. 67’de Arsenal’de sarı kartı gören Jesus. 71’de Arsenal’de Jesus yerini Trossard’a bırakıyor. 73’te soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Arsenal, City savunması o dakikaya kadar duran toplarda pozisyon vermiyor. 70’ten sonra baskıyı artırıyor City, 76’da soldan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar, akabinde Arsenal’de Saka’nın yerini Martinelli alıyor. 79’da Arsenal’de sarı kartı gören kaleci Raya... 80’de sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Arsenal, oyun kurucuları Odegaard sahanın her yerinde enerjisiyle göze batan oyuncuları. 84’te kullandığı kornerde uzak direkte Haaland ile gole yaklaşıyor City, yakın mesafeden topa dokunamıyor 9 numara. 86’da Arsenal atağında Trossard’ın sol çaprazdan vuruşunda gole izin vermiyor Ortega, Arsenal adına net gol fırsatı. 5 dakika uzatılan maçta 92’de kullandığı kornerde pozisyon bulamıyor City, Doku sağda etkili oyuncuları. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca iki takım puanları paylaşırken skora sevinen Liverpool oluyor. Maçın adamı Arsenal savunmasının merkezinde hatasız oynayan William Saliba.