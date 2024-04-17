Premier Lig Seyir Defteri: Chelsea FC, Cole Palmer evinde boş yok!

Öncelikle Türk futbolundaki tartışmalara dair naçizane birkaç kelâm... VAR’a yabancı hakem getireceklermiş. Yanlış teşhis, yanlış tedavi... Mesele yabancı hakem değil, mesele üç takıma dayalı rekabetsiz, adaletsiz hastalıklı futbol düzeni. Günlük hayatında adaleti sağlayamamış, seçim zamanlarında ölülerin oy kullandığı bir ülkenin futbolunda adaleti yabancı hakem mi verecek? Kendinizi kandırmayın, bu tablodan marka değeri çıkmaz. Türk futbolunun yeniden yapılanması gerek, sil baştan, hakeminden, topçusuna, yöneticisinden, medyasına… Zira günlük hayatında adaleti sağlayamadan futbolda adaleti sağlayamazsın. Futbol hayatın yansıması neticede…

Dönelim Premier Lig’e, son sezonlarda korkulu rüyalar gören, lige son maçlarda tutunan Everton bir sezon daha ligde kalabilme savaşında. 2021-22 sezonunda sona eren 3 yıllık döneme ilişkin Premier Lig’in kâr ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlali nedeniyle Kasım 2023'te 10 puanı silinen kulübün cezası ilerleyen zamanlarda 6 puana düşürülmüş, Nisan başında bu kez 2022-23 sezonundaki benzer ihlal nedeniyle 2 puanı silinmişti. Bitime 7 maç kala küme düşme potasının 2 puan üzerinde 16. sıradaki Everton, haftanın son maçında Chelsea deplasmanında... Chelsea’nin iç sahada Everton karşısında ezici üstünlüğü bulunuyor. Londra kulübü, Everton’la oynadığı son 28 iç saha maçında yenilmedi; 15 galibiyet ve 13 beraberlik aldı. Everton’ın Premier Lig’de rakibine karşı Stamford Bridge’de tek zaferi Kasım 1994’te geldi. Sezonun hüsran takımı, son maçta Burnley’e karşı 1-0’lık galibiyetle, ligdeki 13 maçlık galibiyetsiz serisine son vermişti. Sean Dyche’nin takımı ligde sadece 32 gol kaydetti, ligin 30 golle en kısır takımı Sheffield United’dan sonra en kötü karne.

Serin bir Londra akşamında oynanan maçta Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Caicedo, Gallagher, ileri uçta Palmer, Mudryk, Madueke, önlerinde gol umutları Jackson. Takımın parlayanı Cole Palmer, 25 gole katkı sağladı (16 gol, 9 asist). Everton karşısında gol bulması durumunda iç sahada üst üste 7 maçta gol atan ilk Chelsea oyuncusu olacak. Misafir Everton defansif 4-4-1-1 dizilişinde, orta sahada Young, Garner, Onana, McNeil, önlerinde Doucoure, ileri uçta Gomes. Maça iştahlı başlıyor mavili Chelsea, portakal renkli formalı Everton kalesinde Pickford kariyerinin 400. maçında. 5. dakikada sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor ev sahibi, sağda 11 numaralı Madueke rakip savunmayı zorlayan oyuncuları. 9’da soldan kullandığı kornerde savunmadan gelen Branthwaite’ın kafa vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor Everton, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun yaz transferinde taliplileri sıraya girecektir muhtemel. 10’da net fırsattan yararlanamıyor Everton, Coleman’ın sağdan ortasında yakın mesafeden isabetsiz vuruyor Beto, kenarda hocası Dyche kaçan gole hayıflanıyor. 13’te haftanın en güzel gollerinden birini izliyor Stamford Bridge’i dolduran futbolseverler, Palmer, kendisinin başlattığı pozisyonda, Jackson ile verkaçı sonrasında enfes plase ile topu sağ köşeden ağlara gönderirken iç sahada arka arkaya 7 maçta gol kaydederken Drogba ve Gudjohnsen’in 6 maçlık serisini geride bırakıyor. Pozisyonda Everton savunması kademede hatalı. 7 dakika sonra kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor Palmer, Gallagher’ın başlattığı atakta Jacskon’un vuruşunda Pickford’dan dönen topu yakın mesafeden kafayla ağlara gönderiyor, takipçiliği, pozisyonda önsezisi takdire şayan. Pozisyonda kaleci hatası bariz, Pickford topu uzaklaştırmak yerine Palmer'ın bulunduğu alana yönlendirirken kalesinde golü görüyor. 26’da Jackson’un uzaklardan vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor Chelsea, akabinde Everton’da sarı kartı gören orta sahada Garner. 29’da bir kez daha sahneye çıkıyor Palmer, Everton kalesinde ileri çıkan Pickford’un hatalı pasında orta sahadan aşırtma vuruşla topu ağlara gönderiyor, yeni golcüsünü alkışlıyor Stamford Bridge tribünleri. 37’de Everton’da sarı kartı gören Young. 42’de arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor Everton, 3. bölgede kalite eksikliği bariz. 44’te fark 4'e çıkıyor, Cuceralla’nın soldan ortaladığı topta Jackson topu önce kontrol ediyor, dönerek vuruşu sağ köşeden ağlara giderken Chelsea farka koşuyor. Chelsea’nin topa yüzde 63 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 8 kez yokladığı 5 dakika uzatılan devre 4 gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Everton’da 3 değişiklik: Onana, Garner ve Coleman, yerlerini Gomes, Harrison ve Patterson’a bırakıyor. İlk bölümde farkı azaltmak için yükleniyor misafir takım, 50’de sağdan kullandıkları kornerde Branthwaite’ın kafa vuruşu Chelsea kalesinde Petroviç’te kalıyor. 52’de Everton’da sarı kartı gören Tarkowski. 54’te 5. gole yaklaşıyor Chelsea, Mudryk’in rakip savunma arkasına enfes pasında Palmer’ın yerden vuruşunu ayaklarıyla çıkartıyor Pickford, maçta ilk kurtarışı. 58’de Everton savunmasında sakatlanan Branthwaite yerini Patterson’a bırakıyor. 64’te fark 5'e çıkıyor, Doucouré’nin ceza sahasında Palmer’a müdahalesini penaltı olarak değerlendiriyor hakem Paul Tierny, penaltıyı yerden vuruşla sağ köşeden ağlara gönderen Palmer, Chelsea fırtınası esmeye devam ediyor. 66’da Everton’da sarı kartı gören Keane. 72’de Chelsea’de sakatlanan Madueke’nin yerine Chukwuemeka sahada. Son bölümde şeref sayısı adına yükleniyor Everton, 77’de sağdan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. 80’de Palmer ve Mudryk yerlerini Casadei ve Chillwell’e bırakıyor. Maç bitti derken yarım düzineyi buluyor Chelsea, Chillwell’in soldan vuruşunda Pickford’dan dönen topu enfes voleyle ağlara gönderiyor oyuna sonradan giren Gilchrist, Chelsea tribünlerinden “We want 10” (10 isteriz) tezahüratı yankılanıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 39.392 taraftarın şahitliğinde 6-0 kazanarak 9. sıraya yükselip gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılma iddiasını sürdürüyor Chelsea. Everton’a gelince, son sezonlarda son maçlarda lige tutundular, çekirge kaç kere zıplar zaman gösterir. Maçın adamı 29 dakikada 4 gol bulan Cole Palmer, Diego Costa'nın 2016/17 sezonunda 20 gol atmasından bu yana Chelsea formasıyla bir sezonda ligde en fazla golü atan isim oldu.