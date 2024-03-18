Premier Lig Seyir Defteri: 16 sene sonra Tottenham zaferi

İsmini duymuşsunuzdur, el kadar bir kediyi tekmeleyerek öldürmüş, geçenlerde yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. O dava geldiğimiz noktada ülkenin fotoğrafı sanırım, iktidarı eleştiren yazı yazsan, tweet atsan yargılanır, hapis cezası alırsın, üstelik hakaret etmeden, sadece eleştirdiğin için sistem seni cezalandırır. Ama kendini savunmaktan aciz, el kadar bir cana kıyarsan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırsın. Oysa medeni bir ülkede masum bir cana kıysan ağır hapis cezası alır, insan içine çıkamazsın, ama medeni bir ülkede! “Kedi sahipsizmiş” diye savunma yapan avukatına söyleyecek söz bulamıyorum, sadece biraz vicdan, biraz merhamet diyerek susuyorum. Yaş kemale erdi, ülkeye dair umudumu yitireli çok oldu, bizden geçti ama bizden sonra gelenlere acırım, karanlık bir coğrafyada, merhametin bilinmediği zamanlarda yaşayacaklar. Kuşlar yem yerken ürkmesin diye yolunu değiştirenleri o ülke hep incitecek.

Dönelim futbola, son 5 maçından 10 puan çıkarmış, son oynadığı Aston Villa deplasmanında Şampiyonlar Ligi yarışındaki rakibini 4 golle geçmiş Tottenham Hotspur, bu sezon evinde oynadığı 14 maçtan 8’ini kazanan Fulham deplasmanında. Ev sahibi Fulham, Tottenham’a karşı oynadığı son 16 lig maçının 14’ünü kaybetti, 17 Mart 2013’te şimdilerde tarih olmuş White Hart Lane Stadı’nda 1-0 yendikten sonra 9 karşılaşmada galibiyet alamadı. Ancak bu sezon Fulham zor deplasman, siyah beyazlılar iç sahada oynadıkları 5 maçın 3’ünü, şu anda sıralamanın üst yarısında yer alan takımlara karşı kazandılar. Takımın son maçlarda parlayanı Rodrigo Muniz, ligde son 6 maçta 6 gole doğrudan katkı sağladı (5 gol, 1 asist). Tottenham’a gelince, bu sezon evlerinden ırak son 6 lig maçında en az 2 gol kaydettiler, ligin izlemesi keyif veren takımı. Takımın parlayanı Son Heung-min, ligde son 21 maçta 22 gole katkı sağladı, 14 gol atıp 8 asist yaptı…

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Baharın kapıda olduğunu hatırlatan ılık Londra gününde ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Palhinha, Lukic, ileri uçta Willian, Pereira, Iwobi, önlerinde gol umutları Muniz. Misafir Tottenham aynı dizilişte, orta sahada Bissouma, Sarr, ileri uçta Kulusevski, Maddison, Johnson, önlerinde golcüleri Son Heung-min. İlk bölümde rakibe 3. bölgede baskıyla pozisyon bulmaya çalışıyor Fulham. İki takım da ilk dakikalarda yüksek tempoda geniş alanları kullanarak gol arıyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 52 oranında sahip ev sahibi rakip kaleyi 4 kez yokluyor, Tottenham’da savunmada göze batan yerinde müdahaleleriyle Romero. 30 dakikanın sonunda 2 takım da pozisyonlar buluyor ama gol sesi çıkmıyor. 34’te maçın o ana kadar en net pozisyonu, Tottenham atağında Udogie’nin pasında Maddison’un ceza sahasında yerden vuruşu direği yalıyor, kaçan fırsata hayıflanıyor kenarda hocası Ange Postecoglu. Devrenin bitimine yakın golü buluyor Fulham, 43’te Pereira’nın başlattığı atakta Robison soldan enfes kesiyor Muniz uzak köşeye enfes vuruyor, pozisyonda çizgi halinde yakalanan Tottenham savunması hatalı. Fulham’ın topa yüzde 42 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 7 kez yokladığı, 2 dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

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2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Fulham, Van de Ven’in yokluğunda Tottenham savunmada tedirgin. 49’da fark 2’ye çıkıyor, Fulham’ın sağdan başlattığı atakta Castagne’nin ceza sahasına kestiği topu uzak köşeye gönderen Lukic, 28 numaranın Fulham formasıyla ilk golü, pozisyonda Tottenham savunması yerleşimde hatalı. 52’de Fulham’da Pereira’nın sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor oyun, sonrasında sahaya dönüyor 18 numara. 55’te Fulham’da sarı kartı gören orta sahada Palhinha. 60’ta 3. gole yaklaşıyor Fulham, rakip savunmanın az adamla yakalandığı pozisyonda Castagne’nin yerden vuruşunu ayaklarıyla çeliyor Vicario, Tottenham baskıda kaptırdığı toplarda kalesinde pozisyonlar veriyor. Akabinde hak ettiği golü buluyor Fulham, sağdan kullanılan kornerde rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden ağlara gönderen Muniz, sezona suskun başlayan 19 numara yeni senede gol makinesine dönüşüyor. 63’te Tottenham’da sarı kartı gören Bissouma. 64’te Fulham’da gol pozisyonunda sakatlanan Muniz’in yerine Jimenez sahada. 66’da Tottenham’da 3 değişiklik, Bissouma, Maddison, Sarr yerlerini Højbjerg, Bentancur ve Werner’e bırakıyor. 71’de Fulham’da sahanın iyilerinden Pereira’nın yerini Wilson alıyor. Son bölümde farkı azaltmak için yükleniyor Tottenham, ancak geride az adamla yakalandıkları anlarda pozisyonlar veriyorlar. 79’da Tottenham’da sarı kartı gören Johnson. Akabinde yerini Richarlison’a bırakıyor 22 numara. Fulham’da Iwobi, Castagne, Lukic yerlerini Cordova-Reid, Tete ve Reed’a bırakıyor. 87’de net fırsatı kaçırıyor Tottenham, Kulusevski’nin kafa pasında Richarlsion ceza sahasında isabetsiz vuruyor. 7 dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 24.410 taraftarın şahitliğinde 3 golle 3 puanı kapan Fulham ligde Chelsea’nin arkasında 12. sıraya yükseliyor. Siyah beyazlılar 16 yıl aradan sonra Premier Lig’de Craven Cottage’da Tottenham’ı ilk kez mağlup ederken, Tottenham karşısında bu sezon kalesini gole kapatan ilk takım oldu. Tottenham’a gelince, ilk 6 takım arasında 42 golle kalesinde en fazla gol gören takım, savunma zaafları aşikâr. Maçın adamı Fulham’da son 7 maçta 7 gol kaydeden ve Tottenham karşısında 2 gol bulan Rodrigo Muniz.