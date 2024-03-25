Brezilya Wembley’de tek golle kazanan takım

1966’dan beri kupaya hasret İngiltere mart ortasında FIFA sıralamasında ilk sıradaki Arjantin, 2. sıradaki Fransa’nın ardından 3. sırada. En değerli milli takımlar sıralamasında 1,35 milyar Euro değeriyle ilk sırada, 26 kişilik kadronun yaş ortalaması 26.6, dört futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş. Baharın habercisi aydınlık bir Londra gününde görkemli Wembley Stadı’nda İngiltere arka arkaya iki hazırlık maçının ilkinde FIFA sıralamasındaki 5. takım Brezilya karşısında. Kaptanları, golcüleri Harry Kane ve orta saha oyuncuları Cole Palmer ve Jordan Henderson sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. İki takım arasındaki form grafiğinde son beş maçını kazanan İngiltere eski günlerini mumla arayan son beş maçında üç mağlubiyet alan, Kasım’da sevilmeyen rakip Arjantin’e karşı tek gole kaybeden Brezilya karşısında çok üstün, haliyle maçın favorisi…

Brezilya’nın kadro değeri 919 milyon Euro, 26 kişilik yaş ortalaması 25.4, en değerli iki oyuncusu Vinicius Junior ve Rodrygo’nun toplam değeri 250 milyon sterlin, ikisi de Real Madrid’de forma giyiyor. 2023-24 sezonunda Premier Lig’de top koşturan Brezilyalı sayısı 34, Newcastle’ın defansif orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes, Aston Villa’nın orta saha generali Douglas Luiz, Arsenal’in savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes futbolun görkemli liginde mücadele eden Brezilyalılardan bazıları…

İngiltere, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa’ya yenilmesinden bu yana 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürüyor; o sürede sekiz galibiyet, iki beraberlik aldılar. Buna karşılık Brezilya, Dünya Kupası elemelerinde Uruguay, Kolombiya ve Arjantin’e yenilerek üç maçlık bir yenilgi serisine girdi, son 22 senenin en kötü form grafiği. Brezilya’da Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhaes, Ederson, Marquinhos ve Casemiro sakatlıkları nedeniyle İngiltere karşısında forma giyemeyecek. İngiltere 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Pickford, savunmada Walker, Stones, Maguire, Chilwell, orta sahada Rice, Gallagher, İleride Foden, Bellingham, Gordon, önlerine Kane’nin yerinde bu sezon Aston Villa’nın parlayan golcüsü Watkins. Brezilya 4-3-3 dizilişinde, kalede Krepski, savunmada Danilo, Faria, Beraldo, Wendell, orta sahada Gomes, Guimaraes, Paquetá, ileri uçta Raphinha, Rodrygo, Junior. İlk bölümde kısa paslarla oyunu geriden kuruyor mavi formalı Brezilya, İngiltere forvet hattında solda Gordon ve sağda Foden. 3. dakikada sağdan Foden ile kullandığı duran topta rakip kaleyi bulamıyor ev sahibi, ilk dakikalarda gole daha yakın görünen takım. 9’da ilk atağında Rodrygo ile rakip kaleyi yokluyor Brezilya, yerden vuruşu kaleci Pickford’da kalıyor. 12’de gole yaklaşıyorlar, İngiltere savunmasının çizgi halinde yakalandığı pozisyonda Paqueta’nın enfes pasında Junior’un kaleci Pickford’u geçen yavaş vuruşunda savunmada Walker topun çizgiyi geçmesine izin vermiyor, misafir takım adına net gol fırsatı ama vuruş zayıf. 13’te İngiltere’de sarı kartı gören Bellingham. İlk 15 dakikada topa yüzde 69 oranında sahip Brezilya rakip kaleyi iki kez yokluyor. 18’de ilk kez gole yaklaşıyor İngiltere, Gallagher’ın enfes pasında kalabalık Brezilya savunması arasından isabetsiz vuruyor Watkins, akabinde savunmanın sağında sakatlanan Walker’ın yerine Konsa sahada. Aston Villa’da forma giyen savunma oyuncusunun ilk milli maçı. 24’te sağdan kullandığı kornerde Chillwell’in vuruşundan sonuç alamıyor İngiltere, sağ kanadı etkili kullanıyor beyazlı takım. Sonrasında baskıyı kuruyorlar, merkezde Gallagher ataklara yön veren oyuncuları. 34’te Brezilya’da sarı kartı gören Paqueta. Akabinde Brezilya atağında Paqueta’nın ceza sahasında vuruşunda direkler gole izin vermiyor, İngiltere adına şans anı. 42’de Brezilya atağında Maguire’ın kısa düşen geri pasında Raphinha isabetsiz vuruyor, misafir takımın forvet hattı İngiltere savunmasına zor anlar yaşatıyor. Brezilya’nın topa yüzde 51 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı iki dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 49’da sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor İngiltere, Brezilya kalecisi Krepski Bento yan toplarda tedirgin. 50’de İngiltere’nin soldan kullandığı duran topta Rice’in ortasını kaleye gönderen Stones, Bento gole izin vermiyor. İlk 50 dakikada Brezilya’nın 15 faulüne karşı İngiltere’nin yedi faulü bulunuyor, Brezilya’da altı faulle Lucas Paqueta ilk sırada. 57’de sağdan kullandığı kornerde uzun rakip savunma karşısında pozisyon üretemiyor Brezilya, duran toplarda etkisiz mavili takım. İki takımın da top kayıpları yaptığı dakikalarda Brezilya gole yaklaşıyor, Paqueta’nın sol çaprazdan uzak köşeye plasesi az farkla dışarı çıkarken kaça gole hayıflanıyor kale arkasını dolduran misafir taraftarlar. 67’de İngiltere’de üç değişiklik, Bellingham, Chilwell ve Maguire yerlerini Bowen, Dunk ve Gomez’e bırakıyor. Akabinde Brezilya’da Paqueta’nın yerine 17 yaşındaki Endrick, Rodrygo’nun yerine Fulhamlı Pereira sahada. Sonrasında İngiltere’de Callagher’ın yerini Manchester United’ın parlayanı Mainoo alıyor, Gordon’un yerine Rashford sahada. 80’de golü buluyor Brezilya, Pereira’nın savunma arkasına pasında Junior’un vuruşunu çeliyor Pickford, dönen topu yakın mesafeden ağlara gönderen Endrick topu ağlara gönderen futbolcu, VAR incelemesi sonucu gol geçerli, İngiltere savunmasında Gomez ofsaytı bozan oyuncu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 83.674 taraftarın şahitliğinde tek golle kazanıyor Brezilya. Dorival Junior’ın Brezilya teknik direktörü olarak ilk maçında İngiltere’yi deplasmanda devirmesi kayda değer, özellikle yedi genç oyuncuya ilk kez milli forma fırsatı göze alındığında. İngiltere’ye gelince, Kane’nin yokluğunda 3. bölgede etkisiz göründüler, Anthony Gordon üretmeye çalıştı ama Ollie Watkins ve Phil Foden sessiz kaldı. Hocaları Southgate futboldan ve skordan hoşnutsuzdur şüphesiz, malum bu futbol Euro 2024’ü kazanmaya yetmez.