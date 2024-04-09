Premier Lig Seyir Defteri: Liverpool FC mükemmel oyun, kaybedilen iki puan

Premier Lig’de ligin boyunun kısaldığı, şampiyonluk yarışının kızıştığı zamanlarda, 3. sıradaki Manchester City, Crystal Palace deplasmanında 4-2’lik skorla üç puanı kapıyor, o maçın ertesinde Arsenal deplasmanda Brighton’u üç golle geçerek liderlik koltuğuna oturuyordu. Arteta’nın takımı son beş deplasman maçını kalesinde gol görmeden kayıpsız kapattı, haliyle yarışın favorisi. Haftaya lider başlayan diğer aday Liverpool Pazar mesaisinde zorlu Manchester United deplasmanında. Ev sahibi, rakibine karşı son 11 lig maçının sadece birini kazandı (4B, 6M). Liverpool Aralık soğuğunda rakibine karşı 0-0 berabere kaldığı maçta 34 şut çekmiş, bu sezon gol bulamadığı tek maç olmuştu. Kırmızı Şeytanlar’ın bu sezon karnesi kötü, tüm kupalarda 42 maçın 17’sini kaybettiler (21G, 4B). En son 1977-78 sezonunda (19) daha fazla maç kaybetmiş olmaları kötü geçen sezonun özeti. Liverpool’a gelince, son maçta Sheffield United’a karşı topa sahip oldukları yüzde 83,1’lik oran, 2003-04’ten bu yana bir Premier Lig maçında kaydedilen en yüksek sayı, Klopp’un takımı United’ın aksine topa sahip olmayı, oyunu domine etmeyi seviyor.

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Ev sahibi Manchester United 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Casemiro, Mainoo, ileri uçta Garnacho, Fernandes, Rashford, önlerinde golcüleri Hojlund. Misafir Liverpool 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Mac Allister, Endo, Szoboszlai, ileri uçta Salah, Nunez, Diaz. Liverpool 11’inin 11 farklı milli takımda oynayan oyunculardan kurulmuş olması kayda değer. Maçtan önce Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Sky televizyonunda verdiği röportajda, “Telaşa gerek yok, kalan maçlarda en fazla puan toplayan takım şampiyonluğu kazanır, United karşısında kazanmak için sahada olacağız,” demişti.

Henüz 2. dakikada Garnacho ile topu Liverpool ağlarına gönderiyor United, ancak pozisyon ofsayt, karar doğru. İlk 15 dakikanın sonunda Liverpool’un topa sahip olma oranı yüzde 58, rakip kaleyi üç kez yokluyorlar. 21’de Robertson’un uzaklardan vuruşuyla deniyorlar rakip kaleyi, o dakikaya kadar iki takım da yüksek tempoda. Liverpool 44 dakikada net dört fırsattan yararlanamıyor, Old Trafford tribünleri gidişattan endişeli. Liverpool’un topa yüzde 57 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 15 kez yokladığı, Manchester United’ın rakip kaleyi bulamadığı devre misafir takımın tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor. United’ın, Nisan 2022’den bu yana Premier Lig’de ilk kez bir maçın ilk yarısında tek şut bile kaydedememesi kayda değer.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Liverpool’un ikinci gol için dalga dalga yüklendiği anlarda beraberliği yakalıyor United, 50’de Liverpool savunmasında Quansah baskı altında olmamasına rağmen topu Fernandes’e hediye ediyor, bu beklenmedik hediyeyi geri çevirmiyor United kaptanı, Kelleher’in yanından topu ağlara gönderiyor, Liverpool adına muhteşem oynadıkları maçta inanılmaz hatayla kalelerinde gördükleri golün izahı zor. 55’te bir fırsattan daha yararlanamıyorlar, Diaz’ın enfes pasında Nunez rakip kaleyi bulamıyor, akabinde iki takımda değişiklikler, United’da Rashford’un yerine Antony sahada. Liverpool’da Szoboszlai ve Bradley yerlerini Jones ve Gomez’e bırakıyor.

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67’de öne geçiyor United, Mainoo rakip ceza sahasında Garnacho’nun asistinde sağ üst köşeye enfes vuruyor, kenarda Jurgen Klopp rakibi marke etmeyen oyuncularına kızgın. Akabinde Liverpool’da Elliot ve Gakpo Endo ve Nunez’in yerlerini alıyor. Liverpool bu değişikliklerle 4-4-2’ye dönerken ilk devrede kaçırdıkları fırsatları çok arıyor. 75’ten sonra oyunu rakip sahaya yıkıyorlar, United takım halinde savunmada. 79’da Casemiro’nun kaptırdığı topta Diaz yerden vuruşunu çeliyor United kalesinde Onana, dönen topu yakın mesafeden ağlara gönderemiyor Salah, United’da o dakikaya kadar Onana maçın adamı. 80’de United’da Ambrabat, Garnacho’nun yerini alıyor. 82’de baskının sonucunu alıyor Liverpool, Elliott’un Wan-Bissaka’nın sert müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda kazanılan penaltıyı gole çeviren Salah skoru 2-2’ye getiriyor. 85’te United’da Mainoo’nun yerine Mount sahada. 89’da Liverpool’da sarı kartı gören Jones. Yedi dakika uzatılan maçta tüm baskısına rağmen galibiyet golünü bulamayınca çok üstün oynadığı maçta iki puanı bırakıyor Liverpool. Bu sonuçla 71 puanla Arsenal’in arkasında gol averajıyla 2. sırada Klopp’un takımı, mükemmel oynadıkları, rakibi ezdikleri maçta kaybedilen iki puanı çok arayacaklardır sanırım. United’a gelince, maçtan sonra United sitelerinin birinde okuduğum şu cümle onların sezonunu özetliyor: “Elbette United çok iyi değil, ancak Liverpool’u kupadan elediğimiz, onların şampiyonluk mücadelesinde yenemesek de çelme taktığımız bir sezon yine de belli bir tatmin duygusu yaratıyor.”