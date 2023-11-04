Lübnan Hizbullahı, 5 İsrail hedefini vurduğunu açıkladı

Lübnan Hizbullahı, Lübnan sınırındaki İsrail mevzilerine eş zamanlı saldırılar düzenlediğini açıkladı. Ülkenin güneyinde, İsrail'in saldırılarının da şiddetlendiği belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılardan beri Lübnan sınırında Hizbullah ile İsrail arasında başlayan çatışmalar şiddetleniyor. İsrail ordusu, savaş uçaklarının Lübnan topraklarından daha önce yapılan bir saldırıya karşılık olarak Hizbullah hedeflerini vurduğunu ve hava saldırılarına topçu ve tank atışlarının eşlik ettiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, Hizbullahın saldırıları hakkında bilgi sahibi olan Lübnanlı bir kaynak, örgütün henüz çatışmalarda kullanılmamış güçlü bir füze ateşlediğini ve bu füzenin Ayta al-Shaab ve Rmeich köylerinden sınırın karşısındaki bir İsrail mevzisini vurduğunu söyledi.

5 İSRAİL HEDEFİNE SALDIRI

AFP'nin haberine göre saatler sonra Lübnan Hizbullahı, ne tür bir silah kullanıldığını belirtmeden Al-Abbad İsrail mevzisine yeni bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Lübnan Hizbullahı ise aynı anda sınır boyunca beş İsrail mevzisine saldırdığını açıkladı.

İsrail ordusu ise yaptığı yeni bir açıklamada savaş uçaklarının tank ve topçu ateşi eşliğinde Hizbullah'ın "terör hedeflerini" vurduğunu söyledi.

Açıklamada "Vurulan Hizbullah hedefleri arasında terör altyapısı, roket depolama alanları ve askeri yerleşkeler bulunuyor" denildi.